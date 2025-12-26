Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tras conocerse que el Ministerio de Ambiente otorgó autorización ambiental con condicionamientos a las empresas Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS para realizar sus proyectos de exploración sísmica 3D en busca de petróleo en el mar, varios legisladores del Frente Amplio (FA) advirtieron sobre la contradicción entre este plan y el objetivo de profundizar la transición energética que figura en el programa de la fuerza política, y consideraron que no se debe continuar con las exploraciones. Según diputados del FA, el programa establece, con respecto a este tema, que se debe convocar “un diálogo nacional para analizar sus impactos y alternativas”. Daniel Giraldoni, exdirector de Recursos Acuáticos entre 2010 y 2017, también se mostró contrario a las prospecciones. En cambio, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, argumentó que la exploración “se hará con las máximas garantías ambientales”, sobre todo en lo que respecta al cuidado de la fauna, pero que Uruguay “debe conocer las riquezas que tiene o no” en materia de hidrocarburos.

Bajo los principios de “transparencia de los actos de gobierno, rendición de cuentas, no discriminación y máximo respeto a la libertad de expresión y de información”, los diputados del FA Javier Umpiérrez y Pablo Inthamoussu redactaron un proyecto de ley que regula la publicidad oficial. El tema es un debe en la legislación nacional, ya que los anteriores intentos de regulación naufragaron. El nuevo texto establece, entre otras cosas, la realización de mediciones de audiencia y lectoría, la publicación de información sobre los procedimientos de contratación de publicidad oficial a través de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) del Estado y que por lo menos el 30% del total de la publicidad oficial deberá destinarse a medios del interior.

En otro orden, el director general del IMPO (Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales), Miguel Lorenzoni, informó que el resultado del ejercicio del año 2025 fue de casi 30 millones de pesos de pérdida. Un análisis histórico de los resultados del organismo concluyó que desde 2016 los únicos cierres negativos fueron en 2020 y 2024. Dadas estas circunstancias, se definió “revisar todas las líneas de negocio” del IMPO y, sobre todo, las que estén “dando pérdidas”, con el fin de revertir la ecuación negativa.

