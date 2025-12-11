Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La jornada de ayer estuvo marcada por la interpelación en el Senado a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, firmado por la anterior administración, para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. Tras la extensa sesión, el oficialismo logró aprobar con 17 votos en 31 una moción de respaldo y “conformidad” con las explicaciones de la jerarca. En tanto, la oposición presentó dos mociones que no prosperaron: una para crear una “comisión especial” que se incorpore “como representación parlamentaria al equipo que negocia” con Cardama; otra que declaraba las respuestas de Lazo como “totalmente insatisfactorias y peligrosas para la soberanía y el cuidado de nuestras riquezas y seguridad”.

Más temprano, el miembro interpelante, el senador y exministro de Defensa Javier García, dijo que la decisión de rescindir el contrato con Cardama estuvo ligada a “cuestiones políticas e ideológicas” y aseguró que “hubo un plan deliberado para romper el contrato de las OPV”. En esa línea, solicitó que “toda la versión taquigráfica” de la sesión “vaya a la Fiscalía”, para que “se conozcan las actividades irregulares que hubo”, las “investigaciones ilegales”, las “pesquisas”, los “desvíos al poder” y “la voluntad política que deja al país sin la seguridad del mar”.

Lazo, a continuación, hizo un repaso de los hechos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, presentada por la empresa española tras solicitar distintas prórrogas. “En lugar de advertir que esa demora y la presentación de erráticas propuestas de garantías eran el claro indicio de algo que andaba mal en la ecuación de este negocio, las autoridades anteriores del Ministerio de Defensa Nacional optaron por ignorar esas advertencias y seguir esperando por casi un año más, para finalmente terminar aceptando una malísima opción de garantía de cumplimiento de contrato”, sentenció la ministra. También informó que el documento con el que Cardama pretendió renovar la garantía a último momento fue “recientemente periciado por parte del Ministerio del Interior, emergiendo nuevos indicios de su falsedad intrínseca”.

Ya en la tardecita, en una conferencia de prensa que la bancada del Frente Amplio brindó junto con Lazo luego de un cuarto intermedio, el senador Daniel Caggiani señaló que no descartan promover “alguna otra acción parlamentaria” que les permita “mejorar los niveles de información, transparencia y también de responsabilidad política de las autoridades anteriores”, por considerar que se trata de “uno de los mayores fraudes de la historia de Uruguay en materia de compras públicas con respecto a la Armada Nacional”.

Además, novedades sobre el caso que tiene de protagonista al senador del Partido Colorado Andrés Ojeada por la posible violación de la Constitución al solicitar, en calidad de abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía, porque se supo que actuó como letrado en otras causas judiciales cuando ya había asumido su banca.

Y en nuestro suplemento Economía:

Diego Aboal, investigador del Cinve, asegura que la inteligencia artificial determinará el desempeño económico de Uruguay en los próximos años.

Los detalles de un nuevo informe del Laboratorio de Desigualdad Global.

Hasta mañana.