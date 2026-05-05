A poco más de dos semanas de que se celebre una nueva Marcha del Silencio, una delegación de Madres y Familiares se reunió este lunes con el presidente Yamandú Orsi para volver a pedirle, como hace un año, que dé la “orden formal” a las Fuerzas Armadas de que entreguen información sobre los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. A la salida del encuentro, Ignacio Errandonea –que asistió en nombre de la organización junto con Graciela Montes de Oca, Javier Tassino, Laura Boiani y Silvia Bellizzi– dijo que el mandatario les trasladó que en el gobierno “estaban estudiando” la posibilidad de dar esa orden, y señaló que si bien Orsi “no se comprometió”, “por lo menos no dijo que no”, lo cual “ya es algo”.

La reunión había sido solicitada debido a la lentitud que percibe la organización en la búsqueda de los desaparecidos. Al respecto, Errandonea aseguró que “no hay información nueva” y que el acceso a los archivos “se está trabajando de forma lenta” por “trabas burocráticas”. A su vez, catalogó como “inadmisible” que “haya pasado un año de gobierno y todavía no estén los convenios para poder entrar en un archivo”.

Por otra parte, Madres y Familiares solicitó que se suspenda el cobro de pasividades desde el exterior por parte de militares que están prófugos de la Justicia por crímenes cometidos durante la dictadura. En particular, durante la reunión en la Torre Ejecutiva, la organización denunció que el consulado uruguayo en Miami entregó el 11 de febrero una fe de vida –necesaria para el cobro de jubilaciones desde el exterior– al aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, investigado en la causa sobre la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la base aérea de Boiso Lanza. Sobre este asunto concreto, Errandonea dijo que “hay una complicidad para que este señor siga prófugo” y señaló que, al estar requerido por la Interpol, “la orden es que los funcionarios [del consulado] deben llamar inmediatamente a Interpol y eso no se hizo”.

Orsi fue el centro de otro tema que marcó la agenda política de las últimas horas, a raíz de la visita que realizó el presidente el sábado al portaaviones militar estadounidense USS Nimitz, en respuesta a una invitación del embajador Lou Rinaldi. La decisión generó reacciones tanto en filas opositoras como oficialistas. Desde la oposición, el diputado nacionalista Federico Casaretto denunció que el gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que la aeronave militar ingresara al territorio uruguayo, mientras que, consultado por radio Carve, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo sobre la visita: “A mí no me gustó, yo no estoy de acuerdo”. A nivel legislativo, el tema fue analizado este lunes por la bancada del Frente Amplio y, según supo la diaria, se pretende que el asunto sea tratado el miércoles, cuando se reúna el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política.

En esta edición, además, nuevas repercusiones –en el gobierno y en la oposición– respecto de la propuesta surgida del Diálogo Social de quitarles a las administradoras de fondos de ahorro previsional la gestión de las cuentas individuales y todos los detalles de los cambios de autoridades en el Ministerio de Salud Pública.

Hasta mañana.