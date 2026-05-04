Rodolfo Saldain, impulsor de la reforma jubilatoria aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue recibido este lunes por el directorio del Partido Nacional (PN) junto con Cecilia Sena, ex directora nacional de Desarrollo Social, para abordar los resultados del diálogo sobre seguridad social y protección social impulsado por el gobierno.

Tras el encuentro, el PN emitió una declaración en la que marca su posición sobre las propuestas surgidas del diálogo, y fue particularmente crítico con la iniciativa de quitarles a las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) la gestión de las cuentas individuales. “El Partido Nacional manifiesta su rechazo enfático a las propuestas que modifican en forma sustantiva el régimen de ahorro individual, creando un esquema que elimina la libertad de elección de las personas para decidir sobre la administración de sus ahorros previsionales”, sostiene la declaración. Advierte que las medidas propuestas generan “incertidumbre” y que “tienen impacto prácticamente nulo en las prestaciones que recibirá la población afiliada”.

En una conferencia de prensa tras la reunión del directorio, el presidente del organismo, Álvaro Delgado, dijo que en su partido están “muy preocupados” con la disposición sobre las AFAP porque entienden que “es un camino muy tentador hacia la estatización de los fondos previsionales” y “quita la libertad al ahorrista de definir quién quiere que le administre su cuenta”. Delgado se preguntó por qué “tocar temas que funcionan bien” en momentos en que el mundo está “convulsionado” y se requiere “seguridad jurídica”.

Por otra parte, el PN también señala en su declaración “la inconsistencia que significa proponer una jubilación anticipada con 60 años, con carácter general, en un contexto de aumento sostenido de la esperanza de vida y envejecimiento poblacional”. “Promover cambios de esta naturaleza sin respaldo técnico-financiero compromete el futuro económico, financiero y social del país”, alerta.

Los nacionalistas consideran además que las propuestas implican un “desconocimiento de la voluntad popular”, que “se pronunció de forma clara y reciente rechazando la iniciativa de reforma constitucional” sobre la seguridad social impulsada por el PIT-CNT. “Parece que ahora no es la decisión del pueblo, no es sagrada. Yo creo que a veces no es sagrada cuando no les conviene”, sentenció Delgado.

En cambio, el PN expresó que comparte los objetivos de atender la pobreza, en particular la infantil, y de atender los cuidados, si bien evalúa que las iniciativas en esta área “no son suficientes para resolver los problemas estructurales, ya que no son acciones concretas ni de rápida implementación”. “En lo que refiere a infancia, no se cuantifica la población a impactar ni los costos de las medidas, ni se establecen plazos para estas. Se vuelve a condicionar una vez más el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes a los pies de un Estado ‘elefante’”, concluye.

En este sentido, Delgado consideró que lo presentado respecto de infancia es “un decálogo de buenas intenciones”, pero no se define a quiénes se va a llegar ni con qué recursos.

El PN discrepa asimismo con la eliminación de las condicionalidades en el cobro de las transferencias, y señala que el acceso a la educación “es una de las herramientas de la política social que dignifica”.

Saldain se retiró de la reunión antes de que terminara y sin hacer declaraciones, pero en la mañana de este lunes, en diálogo con En perspectiva, reconoció que durante el proceso de reforma jubilatoria en el período de gobierno anterior él propuso una iniciativa similar a la actual en relación con las AFAP. Dijo que “es cierto” que “se está proponiendo una estatización”, como sostienen los dirigentes de la oposición, aunque “no es una estatización de las AFAP, sino del registro de cuenta personal”.

Sin embargo, Saldain valoró que hoy esta medida sobre las AFAP “no es una buena idea”, y lo justificó sosteniendo que “la fuerza política del progresismo no ha demostrado tener suficiente vigor para contener a las fuerzas que operan contra el sistema”. Dijo que por estas fuerzas se refería específicamente al PIT-CNT, al Partido Comunista, al Partido Socialista y “afines”. “Hoy el riesgo de poner más cerca del apetito de quienes promocionaron la reforma [constitucional de 2024] estos fondos no puede correrse”, afirmó.