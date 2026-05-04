Casi dos semanas después de que se conociera la renuncia de Fernanda Nozar a la Dirección General de la Salud y la posterior salida del subdirector de Salud, Gilberto Ríos, el Ministerio de Salud Pública (MSP) definió quiénes asumirán esos cargos dentro de la Dirección General de la Salud (Digesa).

Ante su salida, Nozar dijo que estaba de licencia por “motivos personales”, y fuentes del Frente Amplio indicaron a la diaria que no volvería al cargo porque se dedicará a la actividad académica y tiene previsto concursar por el grado 5 en su especialidad, la ginecología. En tanto, Ríos no fundamentó su salida.

Según informó la cartera, Laura Llambí será la nueva directora general de la Salud, según una resolución que ya firmó el presidente Yamandú Orsi. Llambí es doctora en Medicina egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, especialista en medicina interna y en emergentología, con doctorado en ciencias médicas. Es profesora titular grado 5 de Clínica Médica en el Hospital de Clínicas desde 2023 y fue coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas durante 15 años. Además, desde 2025 se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco del MSP y, desde 2022, como asesora del Fondo Nacional de Recursos en trasplante renal.

En la subdirección trabajará con Llambí Gerardo Bruzzone, licenciado en enfermería, especialista en gestión de servicios de salud y en enfermería familiar y comunitaria. También tiene formación en salud étnico-racial, género y políticas públicas. Fue docente de la Facultad de Enfermería y coordinador de la Red de Atención Primaria de Canelones. Actualmente se desempeñaba como director departamental de Salud de Canelones.

Otros cambios

El MSP también definió otros cambios. Armando Cacciatori ya no será el director del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT); tampoco continuará Andrea Rivero en la subdirección de la Dirección General de Fiscalización.

Dirigirá el INDT Adriana Tiscornia, doctora en Medicina egresada de la Facultad de Medicina de la Udelar, especialista en hemoterapia y con doctorado en investigación biomédica. Es profesora grado 5 del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos y fue responsable del área de Inmunohematología del Pereira Rossell.

El subdirector será Mario Godino, médico especializado en medicina intensiva y gestión hospitalaria, con una trayectoria de casi dos décadas vinculada al MSP. Ha sido referente técnico en el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, rol que ejerce junto a sus funciones como coordinador de trasplante en el INDT y como médico intensivista en el Hospital Maciel.

En la subdirección de Fiscalización asumirá Alejandra Piñeyrua, economista con posgrado en finanzas y más de 15 años de trayectoria en organismos públicos uruguayos en roles de conducción técnica. Desde 2021 y hasta la actualidad trabajaba en la jefatura del Departamento de Acceso al Financiamiento del Instituto Nacional del Cooperativismo.

Cambios en ASSE y en las direcciones departamentales

A raíz de la salida de Daniel Olesker de vicepresidencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcela Cuadrado, exvocal, asumirá ese cargo y Carlos Balli, director departamental de Salud de Montevideo, pasará a ser vocal del prestador público. Esto lo confirmó la cartera y anunció los sustitutos.

El proceso de asignación de los integrantes del directorio de ASSE es diferente a la designación de los directores de áreas del ministerio. A partir de la propuesta del MSP, el presidente de la República lo considera y toma la decisión, actuando en acuerdo con el Consejo de Ministros. Luego, para que el nombramiento se efectúe, el Poder Ejecutivo solicita la venia a la Cámara de Senadores, que requiere una mayoría especial de tres quintos.

En lugar de Valli, la Dirección Departamental de Salud de Montevideo la asume Joaquín Mauvezin, médico pediatra, profesor adjunto de Clínica Pediátrica en la Facultad de Medicina de la Udelar, con más de 12 años de trayectoria docente y asistencial. Hasta ahora trabajó en el ámbito público y privado vinculado a la salud infantil y adolescente, por ejemplo, en el Hospital Pereira Rossell, donde actualmente era adjunto a la Dirección General.

Y en Canelones, ante la salida de Bruzzone hacia el MSP, asumirá Alessandra Bonilla, doctora en Medicina especializada en gestión de servicios de salud, cuidados paliativos y medicina operacional en situaciones tácticas y de desastres, además de formación en políticas de drogas y salud pública. En 2025 asumió la dirección del Hospital de Pando.

Nuevas dependencias creadas por la ley de presupuesto

Por último, el MSP también anunció quiénes dirigirán las dependencias que se crearon a través de la última ley de presupuesto: la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar.

La agencia será presidida por Silvia Belvissi, en su calidad de directora general de Fiscalización del MSP. En representación del ministerio, integrará el consejo honorario como delegado el magíster licenciado Rodrigo Márquez Alonso, actual director general de Secretaría.

Esta agencia tiene como cometido la regulación y vigilancia de los productos sanitarios que se comercializan en el país, y debe garantizar su calidad, seguridad, eficacia, control y trazabilidad.

El instituto, que tiene como cometido la promoción de la investigación en salud pública, medicina clínica, ciencias básicas y salud mental, la generación de evidencia para la toma de decisiones, la formación de recursos humanos y el impulso de la cooperación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional, será presidido por Zaida Arteta en su calidad de directora general de Coordinación del MSP.

Los cambios de autoridades responden a una “nueva etapa”, según el MSP

En los últimos días trascendió que los movimientos están dados por discrepancias con la titular de la secretaría, Cristina Lustemberg.

Ante esto, un comunicado de la cartera se limitó a expresar que “el primer año de gobierno de la salud estuvo pautado por la necesidad de resolver los problemas urgentes, afianzar las líneas de trabajo en base a las 10 prioridades definidas desde marzo y fortalecer el rol de rectoría del ministerio en las políticas de salud nacionales”, mientras que “en este segundo año de gobierno entramos en la etapa de consolidación para enfrentar los problemas estructurales que tiene el sistema de salud y adaptar nuestras políticas a los cambios vertiginosos que atraviesan los procesos de salud a nivel internacional y también regional”.

“Los cambios de autoridades que pasamos a enumerar responden a esta nueva etapa, que será de ejecución en base a las definiciones del presupuesto nacional, y cada cambio recoge también el aporte realizado por el trabajo de quienes culminan una etapa trabajando con gran compromiso”: Nozar, Ríos, Cacciatori y Rivero, a quienes el ministerio agradeció “por su aporte en el primer año de gobierno”.