Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este viernes se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y por eso Pablo Piñeyro entrevistó para nuestro suplemento especial 1º de Mayo al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. El acto organizado por la central de trabajadores se convocó bajo la consigna “Por trabajo, salario y justicia social; el Uruguay es su gente”, y en la plataforma reivindicativa, que seguramente se repasará ante el presidente Yamandú Orsi y distintas autoridades del gobierno, figuran temas como avanzar en la estrategia nacional de desarrollo –una iniciativa compartida con las cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo–, la reducción de la semana laboral a 40 horas con pago de 48, el impuesto de 1% al 1% más rico, regular el trabajo por plataformas y trabajar en los resultados del Diálogo Social por la seguridad social. Sobre este asunto, Abdala dijo que “en medio de tal transformación tecnológica, las empresas aportan en función de la masa salarial y la dotación de personal; pero hay una revolución tecnológica que sustituye trabajadoras y trabajadores en los peajes, en las cajas de los supermercados, en los edificios, en diversos procesos de automatización, entonces, deberíamos generar la condición para que avance una fiscalidad robótica, y deberíamos generar la condición para que las unidades productivas de bienes y servicios aporten directamente de la ganancia, de la rentabilidad”.

También, el jueves 30 de abril se conmemora el Día del Trabajador Rural, que quedó establecido por ley desde 2012. En este caso, Julio Nauar entrevistó a tres referentes sindicales que plantearon las principales demandas del sector: la cuestión salarial, los accidentes y enfermedades laborales, las condiciones de vida, el cuidado del ambiente y la precarización laboral.

En otro orden, la oposición impulsará este jueves la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 hasta la actualidad. El diputado nacionalista Federico Casaretto dijo que están dispuestos a investigar “todo lo que haya que investigar”, pero también irán por la gestión de la actual administración, a cargo de Álvaro Danza. Por su parte, el diputado del Frente Amplio Carlos Varela dijo que fue una sorpresa la iniciativa opositora y la calificó como una “reacción” a las auditorías realizadas en ASSE por presuntas irregularidades en compras durante la gestión encabezada por Leonardo Cipriani, que derivaron en sumarios y en denuncias judiciales.

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Hasta mañana.