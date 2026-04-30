En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, bajo la consigna “Por trabajo, salario y justicia social; el Uruguay es su gente”, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dialogó con la diaria sobre la plataforma del acto del 1º de Mayo y acerca de diversos temas, entre ellos, el mercado laboral actual, el desempleo, el Diálogo Social, la reducción de la jornada laboral y las políticas de empleo desarrolladas por la actual administración.

¿Cuáles son los ejes centrales de la plataforma del PIT-CNT que se planteará en el acto del Día Internacional de los Trabajadores?

Hay un marco general que tiene que ver con que el movimiento obrero es portador de una nueva forma de vida, en una nueva forma de sociedad. Porque el 1° de Mayo es eso. Es un día de huelga universal de la clase trabajadora que nació en el esfuerzo por mejorar la vida. La lucha de los mártires de Chicago, de todo el movimiento obrero en Estados Unidos, por las ocho horas de trabajo, las ocho horas de ocio creativo y las ocho horas de descanso hace parte de un torrente histórico que a las cuestiones del mercado y de la acumulación de capital les opone la necesidad de la organización de la vida sobre nuevas bases. Hoy estamos en un planeta absolutamente desigual. Por tanto, en ese marco se establece como ejes la centralidad de una estrategia nacional de desarrollo. Se establece la importancia de acelerar el proceso de abatir la pobreza en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, a través de la sobretasa al 1% más rico de la sociedad uruguaya. El objetivo es generar un avance civilizatorio en materia de duración del tiempo de trabajo y de reducción de la semana laboral a 40 horas semanales, con pago de 48. También, el objetivo de participar creativamente en el Congreso Nacional de la Educación, y el objetivo de tender a superar las peores formas de la precarización del trabajo por la vía de las tercerizaciones, el pasaje fraudulento de trabajadores a unipersonales o monotributistas, la necesidad de avanzar en la regulación del trabajo en las aplicaciones, y los resultados y la perspectiva del Diálogo Social en materia de seguridad social, en donde, si bien no podemos establecer un acuerdo de alcance general, es cierto que conquistamos algunos avances importantes.

En ese cuadro es que vamos a hacer énfasis en los planteos programáticos del PIT-CNT. Eso con modestia, porque estamos abiertos a otras propuestas que puedan surgir y a generar acuerdos sociales para avanzar, pero con unos bríos que nos dan que la lucha paga y que el PIT-CNT es una organización social trascendente en la vida nacional.

¿Cómo evalúan los resultados de los planteos de la plataforma de 2025?

Estamos muy contentos de que cristalizó el diálogo hacia una estrategia nacional de desarrollo. Esto es muy importante, porque no solamente acá está ubicado el tripartismo tradicional, sino que allí están las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el Estado a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP] y la Agencia Nacional de Desarrollo [ANDE], y hay una participación importante de la academia y de ámbitos que tienen que ver con el desarrollo. Por ejemplo, es central generar los equilibrios territoriales adecuados y que el desarrollo no se concentre solo en Montevideo y el área metropolitana, sino que tenga una descentralización territorial, especialmente al norte del río Negro. En esto participa el Congreso de Intendentes y está involucrada la Comisión de Futuro del Parlamento. Esto es un avance.

¿Qué conclusiones pueden sacar al día de hoy sobre el Diálogo Social?

En el Diálogo Social, donde naturalmente no sale la plataforma máxima del movimiento sindical, pero tenemos avances, lo que no se avanzó se mantiene como parte de las banderas históricas en las que va a insistir el movimiento obrero. Así que diría que es un año en medio de una sociedad que presenta múltiples dificultades y obstáculos para las transformaciones, pero un año en el que podemos decir claramente que la lucha paga. Es una buena noticia que en el Diálogo Social, en materia de seguridad social, se hayan unificado y aumentado las partidas establecidas para la infancia, pero todavía falta.

¿Qué desafíos tiene por delante el Diálogo Social en cuanto a lo que no se acordó?

Generar la condición de un nuevo paradigma contributivo a la seguridad social. En primer lugar, porque lo que hay es absolutamente injusto. Como aquellos empleadores que no están exonerados o que muestran hasta como absurdo que la propiedad de la tierra pague de promedio un 1,9% a la seguridad social, cuando en muchos casos son el sector que más exportaciones tiene, directa o indirectamente. Pero incluso sin tomar en cuenta estas perforaciones, en muchos casos absurdas, que una empresa que gira en la enseñanza privada esté exonerada es cuestionable. No es justo que el trabajador aporte 15% de toda la masa salarial y el empleador 7,5%, cuando no está exonerado, porque la OIT [Organización Internacional del Trabajo] reclama que el aporte debería ser por lo menos igualitario. Pero acá hay otro asunto, y es que en medio de tal transformación tecnológica, las empresas aportan en función de la masa salarial y la dotación de personal; pero hay una revolución tecnológica que sustituye trabajadoras y trabajadores en los peajes, en las cajas de los supermercados, en los edificios, en diversos procesos de automatización; entonces, deberíamos generar la condición para que avance una fiscalidad robótica y para que las unidades productivas de bienes y servicios aporten directamente de la ganancia, de la rentabilidad. Porque estas empresas probablemente capturen más ganancia, pero achiquen la cantidad de trabajadores. Entonces, en el formato actual de financiación de la seguridad social, es muy difícil asociar la protección social y la seguridad social a mecanismos de redistribución de la riqueza. A su vez, la seguridad social recibe aportes de rentas generales, pero ¿de dónde salen mayoritariamente esos aportes? Del IVA que paga la clase trabajadora, principalmente los jubilados, porque es notorio que la población trabajadora, los jubilados, los que tienen ingresos fijos aportan IVA por la totalidad de su ingreso, que se lo consumen, y aquellos sectores que capturan renta y ganancia pueden depositar en el sistema financiero en el exterior, donde ya hay más de 60.000 millones de dólares depositados en cuentas cuya mayoría son superiores a 100.000 dólares. ¿Qué quiero decir? Ese es un desafío muy importante que va en línea con la necesidad de pensar creativamente la cuestión de cómo se redirige el excedente hacia el desarrollo nacional y cómo cambia la estructura tributaria del país, porque la actual, siendo más avanzada que la que había antes, todavía muestra signos de inequidad.

El 1° de mayo de 2025 el gobierno tenía dos meses de haber asumido. Ahora lleva 14 meses, ¿cuáles son los temas de interés y preocupación para el PIT-CNT que el gobierno no cumplió?

Podemos establecer que en general nunca es válido de una vez y para siempre, pero como promedio, en general, tuvimos una dinámica positiva en los Consejos de Salarios. Ahí debemos reconocer que efectivamente las estimaciones de inflación fueron acertadas por el Poder Ejecutivo, y cuando este acierta lo establecemos con claridad. En esto juegan mucho las específicas relaciones de fuerza que hay en cada rama, el nivel de organización y de movilización de los trabajadores que permitieron culminar en general una ronda exitosa. El centro del planteo del PIT-CNT es la necesidad de ubicar pensamiento, rigurosidad y elaboración para generar puestos de trabajo de calidad. Para nosotros el centro de una estrategia de desarrollo tiene que tener el objetivo de superar el modo de acumulación capitalista dependiente que predomina en el país, parado especialmente en insertarnos en el mundo desde la perspectiva de exportar commodities y materias primas, e importar trabajo sofisticado de otras sociedades. También implica un cambio no solamente en el modo de producción, sino en las prioridades de la matriz productiva, en las líneas rectoras de una estrategia de desarrollo y en el modo de distribución. En eso hay que hacer un esfuerzo enorme, porque es cierto que cuantitativamente se han generado más empleos que los que se perdieron, pero es cierto también que la calidad de dichos empleos no llega a ser la necesaria. Por tanto, eso implica un esfuerzo que no se puede medir en el corto plazo, sino que tiene que ver con una clase trabajadora que quiere contribuir a generar una dotación histórica de procesos que nos ubiquen en otra trayectoria del desarrollo nacional. Y esto, además, es absolutamente complejo, porque no es un proceso que pueda darse solo en nuestro país. Tiene que ser en la unidad de pueblos y gobiernos de toda América Latina, tiene que ser con complementación productiva, con una estrategia continental que se muestra compleja debido a todos los elementos de la disputa a nivel mundial.

¿Cómo observan que se desarrollan temas como la seguridad, la distribución de la riqueza y la pobreza y el trabajo infantil?

La convivencia ciudadana y la seguridad son el problema de la matriz societaria en la que actuamos. Este sistema produce y reproduce a escala ampliada la violencia. Y para la central, sin desmedro de que tampoco tenemos una visión idílica en este punto, el telón de fondo que generaría la condición para resolver estas cuestiones no es el hacinamiento carcelario; es con trabajo y educación. Las experiencias que se vienen desarrollando con chiquilines en conflicto con la ley, con esos criterios que promueven el estudio, la alfabetización, el pasaje de los jóvenes por lugares de trabajo... En eso hay toda una serie de proyectos que viene desarrollando la FOEB [Federación de Obreros y Empleados de la Bebida], encabezada por Richard Read, y la UNTMRA [Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines] también tiene proyectos de ese tipo. Eso hay que llevarlo a una escala general. En ese sentido, toda la sociedad tiene un déficit, porque el capital es extremo hasta el punto de la enfermedad mental, de la ansiedad por consumir, y elimina radicalmente las formas de la supervivencia. Esa contradicción es escandalosa y repercute en problemas que tienen que ver hasta con la salud mental del pueblo. Es muy feo pensar que, luego de que durante mucho tiempo estuviera la expectativa de que la generación X iba a vivir mejor que la anterior, eso hoy por hoy no esté claro. Por eso, la justicia social es una bandera insoslayable que atraviesa todo el planteo del PIT-CNT. Cada una de las propuestas que hace la organización tiene una dimensión transversal que es superar una forma de distribución de la riqueza absolutamente desigual, y eso no se puede hacer sin la organización de la sociedad y sin un importante rol del Estado. Por tanto, ese es un eje importante en el que el gobierno actual tiene una sensibilidad diferente del anterior, pero no se van a desplegar las soluciones sin un empuje grande de la lucha del movimiento obrero. En cuanto a la pobreza y el trabajo infantil, creo que la propia sociedad, en la medida en que excluye a contingentes importantes, termina reproduciendo ese comportamiento. Creo que ha sido una buena noticia que en el presupuesto nacional esté priorizada la atención a la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Más allá de las restricciones presupuestales, que, entre otras cosas, derivan de un déficit fiscal mayor que dejó el gobierno anterior, desde el punto de vista de la direccionalidad, es importante el impuesto global a las transnacionales. Para nosotros no es contradictorio con la sobretasa al 1% [más rico]. Hay un embudo histórico, porque además estamos atravesando un período del cual todavía no salimos, de crecimiento reptante de la economía, o podría hablarse de estancamiento, que es un déjà vu de la enfermedad histórica de la economía nacional, que en cierta medida parafrasea en el comportamiento económico lo que dijo Real de Azúa del impulso y su freno. Hay períodos de crecimiento al calor de los precios internacionales de las materias primas, que luego se convierten en descenso, y ese descenso muchas veces se da con políticas de ajuste que son absolutamente negativas. Lamentablemente estamos en un momento de cierto estancamiento del crecimiento del producto interno bruto. Entonces ahí aparece lo que llamo embudo. ¿De dónde surgen recursos para satisfacer las necesidades sociales? El PIT-CNT no duda en decir “que pague más el que tiene más”.

¿Qué valoración hace del mercado de trabajo, el empleo y la informalidad?

Desde nuestra perspectiva, son bienvenidas las labores del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, desde el punto de vista de la capacitación de los trabajadores. Bienvenidos los ajustes, que desde la mirada educativa, y me refiero específicamente a la educación técnica, no es solo capacitación; es educación, son relaciones más virtuosas con el programa de cambios y con el mundo del trabajo. Pero aquí hay un problema que no se puede resolver solamente con estos parámetros. Hay un déficit de demanda, de fuerza de trabajo, y eso es una estrategia de desarrollo que tiene como locomotora la capacidad de planeamiento estratégico del Estado. El mercado solo no lo resuelve, porque, en definitiva, muchas veces la gente se capacita, pero luego no encuentra trabajo. Es un problema en la demanda de la fuerza de trabajo, que es lo que hay que transformar.

¿Qué piensan de la ley integral de empleo?

Bienvenida la ley integral de promoción del empleo. Nos parece bien todo el mecanismo de discriminación positiva a poblaciones más vulneradas. Aquí tenemos un problema en la demanda de la fuerza de trabajo y, en particular, de la fuerza de trabajo calificado. Ese es un problema que tiene que resolverse por la vía de la estrategia de desarrollo, por la vía de la política industrial, por la vía de la incorporación de todo el andamiaje de la investigación científico-técnica y la innovación, no solamente desde el punto de vista de lo que para mí se mal llama “tecnologías duras”, sino también desde el punto de vista de los avances sociales, para que la tecnología, en vez de excluir, incluya, genere igualdad y democracia.

¿Entienden que a los sindicatos y los trabajadores les falta información y capacitación sobre los avances en nuevas tecnologías, en particular respecto de la inteligencia artificial?

Sí, creo que es absolutamente trascendente, y para eso tenemos algunos procesos importantes como el proyecto país industrial, que se hace en conjunto entre la Cámara de Industrias y el PIT-CNT; en cuanto a nuestra participación en la estrategia nacional de desarrollo, que no queremos que sea meramente administrativa o de cúpula, sino que queremos llenarla de asambleas en los lugares de trabajo. Está previsto un encuentro de direcciones sindicales y procesos de formación y de capacitación al respecto, porque es donde disputamos el futuro. El futuro es hoy; el futuro llegó hace rato.