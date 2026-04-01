Este viernes 1º de mayo se conmemora un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y por eso la diaria dialogó con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la plataforma que la central de trabajadores presentará en el acto que se realizará en Avenida del Libertador y Venezuela, desde las 9.00.

El acto se convocó bajo la consigna “Por trabajo, salario y justicia social; el Uruguay es su gente”, y en la plataforma reivindicativa, que seguramente se repasará ante el presidente Yamandú Orsi y distintas autoridades del gobierno, figuran temas como avanzar en la estrategia nacional de desarrollo -una iniciativa compartida con las cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo-, la reducción de la semana laboral a 40 horas con pago de 48, el impuesto de 1% al 1% más rico, regular el trabajo por plataformas, y trabajar en los resultados del Diálogo Social por la seguridad social. Sobre este asunto, Abdala dijo que “en medio de tal transformación tecnológica, las empresas aportan en función de la masa salarial y la dotación de personal; pero hay una revolución tecnológica que sustituye trabajadoras y trabajadores en los peajes, en las cajas de los supermercados, en los edificios, en diversos procesos de automatización, entonces, deberíamos generar la condición para que avance una fiscalidad robótica, y deberíamos generar la condición para que las unidades productivas de bienes y servicios aporten directamente de la ganancia, de la rentabilidad”.

En el marco del 1º de mayo también se entrevistó a las actrices Adriana Do Reis y Lucía Sommer que reflexionaron acerca de los cambios y desafíos de su oficio, de la actividad sindical, y del impacto de la inteligencia artificial (IA), un tema que sobrevuela todos los intercambios relacionados con el mundo del trabajo.

El 30 de abril se conmemora el Día del Trabajador Rural, que quedó establecido por ley desde 2012. En este caso, la diaria habló con tres referentes sindicales que plantearon las principales demandas del sector: la cuestión salarial, los accidentes y enfermedades laborales, las condiciones de vida, el cuidado del ambiente y la precarización laboral.

Un tema que las comisiones de género y equidad de los sindicatos abordan con frecuencia es el de la maternidad y las consecuencias que genera la decisión de tener hijos en las mujeres y su vínculación con el mundo del trabajo. La maternidad sigue siendo un factor determinante de desigualdad y representa un quiebre en la trayectoria laboral de las mujeres: pérdida de empleo, retrocesos en la carrera y una penalización que persiste más allá de las licencias.

Siguiendo con el tema género, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, que nucléa entidades cooperativas dedicadas al trabajo, se convirtió en la primera federación cooperativa del país en incorporar la perspectiva de género en su marco institucional, lo que representa un “paso histórico” para el cooperativismo en el país.

La mirada del gobierno

El 1º de mayo también es una ocasión para que las autoridades evalúen las políticas públicas hacia la creación de empleo, pero también en lo que respecta a la regulación de las relaciones laborales, las condiciones de trabajo, la salud y seguridad laboral y la política salarial. Sobre esto último, en particular, la diaria entrevistó a la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, quien brindó datos y su interpretación sobre los resultados de la onceava ronda de los Consejos de Salarios. Barrios dijo que “la evaluación” que vienen haciendo “es muy exitosa”, y que está quedando “en evidencia” el crecimiento del salario real en todas las franjas salariales, y que aquellos salarios más sumergidos están teniendo “un empuje incluso mayor al que se preveía”.

Finalmente, una encuesta de la Usina revela que poco más de dos de cada diez personas no tienen ni buscan activamente empleo, cifra que en el nivel socioeconómico alto supera el tercio, y además que el teletrabajo no parece ser una modalidad tan extendida en Uruguay, que 44% considera ideal ser empleado público y que más de cuatro de cada diez personas no usa IA y no le interesa.