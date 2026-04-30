Según lo dispuesto en el Decreto 19.000 de noviembre de 2012, se declara “el 30 de abril de cada año Día del Trabajador Rural, como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad”, conmemoración que se comienza a celebrar desde el siguiente año. Como es habitual, en esta oportunidad se llevarán a cabo diferentes actos en varias localidades del interior del país, atendiendo tanto a la dispersión geográfica de los asalariados rurales como a la incidencia en el territorio de las organizaciones que los representan.

María Flores, referente del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Afines y dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, narró a la diaria que este año “la convocatoria es en la chacra Los Pilares, en Santa Rosa, Canelones, a partir de las 19.00”, acto impulsado por la organización a la que pertenece, en conjunto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Citrus y Afines, Sindicato de Trabajadores de Arándanos-Salto y el Sutil. Flores destacó que, además de las delegaciones que vendrán desde el litoral norte del país, “participarán trabajadores del sector hortifrutícola, el colectivo de mujeres rurales Flores Silvestres, de San Jacinto, Canelones, de Florida, de Maldonado, de la Cuenca Lechera de Colonia, viene gente de la colonia El Ombú”.

La dirigente sindical afirmó que, en materia de reivindicaciones, “hay diferentes ámbitos y diferentes reivindicaciones”, dependiendo de la realidad y de las tareas específicas de cada subsector de la producción. “La producción agropecuaria tiene una diversidad de rubros bien importante”, sin embargo, hay temas que cruzan a todos los sistemas productivos, entre ellos, el salario. “Lo que queremos es un aumento real. No pasar seis o siete meses en un consejo de salario donde nos dicen que no se puede, pero sí sabemos los números reales de la producción, y sabemos si se puede o no se puede”.

También son transversales temas de seguridad laboral, el seguro de paro para los zafrales e incluso la temática ambiental. Flores señaló la relevancia que tiene la cuestión de género y violencia doméstica en el sector, e informó que “estamos haciendo talleres sobre género –importantísimos– coordinados por la comisario mayor July Zabaleta, que es la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior”.

Flores también sostuvo que “queremos trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en las inspecciones en el área rural. A nosotros nos parece que esas inspecciones deberían ir acompañadas de un dirigente sindical”.

“Las experiencias de predios adjudicados a trabajadores rurales organizados han sido muy buenas”

Cruzando el río Negro, contactamos en Tacuarembó a César Rodríguez, referente del Sindicato de Peones de Estancia (Sipes), quien informó que en esa zona este año la conmemoración del Día del Trabajador Rural se llevará a cabo en el salón comunal de Mevir en Pueblo Ansina, desde las 10.00. La actividad prevé la realización de un almuerzo criollo, un espectáculo musical y una asamblea conjunta de trabajadores de la ganadería y del arroz.

Marcelo Amaya. (archivo, abril de 2023) Foto: Sandro Pereyra

Rodríguez enfatizó que “es muy difícil visibilizar la situación de los asalariados rurales”, por dificultades propias, porque estos temas no siempre son parte de la agenda de los medios de comunicación y por el desconocimiento general de la sociedad acerca de la ruralidad. “Es una cuestión cultural”, agregó. A veces “es complicado” incluso encontrar respuestas institucionales. Un ejemplo es el caso de la Unidad de Empleo Rural del MTSS, creada en 2012, que dejó de funcionar en el gobierno pasado y que la actual administración “no volvió a implementar”. “Los estragos que quedaron, muchos de ellos, no se han podido reconstituir. Entiendo, porque hay que tapar agujeros, hay 20.000 cosas para atender, ¿no?”. Las razones para su creación siguen vigentes, y responden “a la necesidad, por parte del MTSS, de abordar la problemática específica de los trabajadores rurales con relación al trabajo, el empleo y la seguridad social, para garantizar la efectividad de los derechos y deberes que surgen de la normativa vigente. Todo ello se alinea al objetivo de construir equidad y continuar dando prioridad a este sector, como ha sido en la ronda de consejos de salario”, tal lo que sostuvo el ministro Eduardo Brenta en la conferencia de prensa realizada el 7 de agosto de 2012, en la que se anunció la puesta en marcha de esta unidad.

Asimismo, el dirigente del Sipes destacó que el acceso a la tierra es una demanda de los trabajadores rurales que comenzó a ser atendida entre 2005 y 2019, y que debe volver a ser considerada una de las prioridades del Instituto Nacional de Colonización. Las experiencias de predios adjudicados a trabajadores rurales organizados han sido muy buenas. “Estamos con proyectos grupales que en algunos casos tienen ya 18 o 19 años. Son del principio del período progresista. Están estables, no son ninguna cuestión revolucionaria, pero están funcionando bien”.

Rodríguez reflexionó acerca de las condiciones de vida en vastas regiones del país, fundamentalmente el centro y el norte, que muestran indicadores poblacionales y de desarrollo humano muy bajos en comparación con los del sur y las zonas próximas a las fronteras con Argentina y Brasil; afirmó: “Será muy utópico, pero si querés desarrollar en el norte, tenés que hacer rodar un tren” que mueva carga y pasajeros, mejorar la conectividad, porque “nosotros no tenemos señal de internet en la colonia, en Arenguá, para subir los datos de trazabilidad”, sin mencionar aspectos esenciales para una vida digna, como el acceso a servicios de salud, a centros educativos o a esparcimiento.

César Rodríguez. (archivo, abril de 2023) Foto: Sandro Pereyra

Pero poniendo nuevamente el foco en las reivindicaciones puntuales de este colectivo de asalariados rurales, la plataforma de este 30 de abril contiene cuatro ítems, a saber, que “el apero –herramienta de trabajo y de seguridad en ganadería– debe ser pago por el empleador; que se limite el área de riego en el arroz y que cada aguador atienda solamente 70 hectáreas; el reconocimiento de la antigüedad en el trabajo rural, y el monitoreo de salud obligatorio de los trabajadores expuestos a plaguicidas y agrotóxicos”.

“Si un asalariado rural llega a atenderse en un centro de salud con vómitos, diarrea y dolor de cabeza, nunca se le realiza un estudio”

Esta plataforma es compartida con el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines, del que Marcelo Amaya es dirigente. En el momento de la entrevista se encontraba en Río Branco, Cerro Largo, ajustando detalles para la conmemoración del Día del Trabajador Rural. Sobre las reivindicaciones planteadas, Amaya expresó que “hay una preocupación creciente en esta zona del país con la intensificación del modelo productivo y con la cuestión de la vigilancia sanitaria y la evaluación de salud de los trabajadores”.

“Como organización, hace alrededor de diez años, llevamos en la plataforma de los consejos de salario la limitación del área de riego por trabajador. Hay casos (en las plantaciones de arroz) que atienden entre 150 y 200 hectáreas. Para hacer un manejo eficiente y que el trabajador pueda cuidarse de entrar lo menos posible en contacto con el agua, pero, además, de no estar expuesto en las horas pico del sol, debería no superar las 70 hectáreas en caso de determinada topografía. Si la topografía supera los seis metros de desnivel desde la entrada del agua hasta la última taipa, no debería superar las 50 hectáreas”.

La exposición a agroquímicos no es un riesgo laboral exclusivo del sector arrocero, sino que abarca toda la producción agrícola intensiva y extensiva. Según Amaya, un control periódico a los trabajadores que estén en contacto con estos productos evitaría muchos problemas de salud. Otros referentes sindicales, en este caso del sector hortícola, afirman que “la problemática está subestimada”, y ponen por ejemplo que “si un asalariado rural llega a atenderse en un centro de salud con vómitos, diarrea y dolor de cabeza, nunca se le realiza un estudio” para determinar si la causa de la afección fue haber estado en contacto con agroquímicos –ni siquiera se le pregunta– y generalmente “se va con un diagnóstico de gastroenterocolitis, rascándose la cabeza con una mano y con una buscapina en la otra”.

María Flores. (archivo, octubre de 2021) Foto: Ernesto Ryan

Amaya plantea que las cuestiones ambientales son de alta preocupación para el movimiento sindical rural. En este sentido, recordó que como sindicato han participado en varias comisiones de cuenca, en donde se ha abierto el debate sobre los sistemas productivos y la calidad del agua. “En la producción agrícola ocurre exactamente lo mismo, uno ve que cada vez las cargas de químicos son más fuertes porque las malezas generan resistencia, pero bueno, en esa especie de guerra evolutiva el organismo del ser humano no acompaña a esta velocidad, y bueno, hay mucha gente que está siendo afectada”.

Analizando la coyuntura en general, Amaya sostuvo que “el tema que está cortando transversalmente a todos los sectores es la precarización del trabajo. Cada vez más los trabajadores en los distintos rubros trabajan con contratos a término. Hay una zafralidad creciente. Me parece que cada vez se asocia más el tema del margen o la rentabilidad productiva con la cuestión del salario, cosa que no es tan cierta. Yo creo que impacta mucho más en las cuestiones productivas, el transporte, por ejemplo, que el salario. En la práctica lo que están haciendo es bajar la carga laboral con el discurso de la competitividad, cuando, por definición, es el trabajo el que genera riqueza, no el que genera pérdida”.

Sobre las remuneraciones y la diferencia que existe entre el salario de los trabajadores rurales y los urbanos, Amaya destacó que, “si bien se ha acortado, sigue habiendo esa brecha. Pero, no obstante, los trabajadores rurales reconocemos la importancia que han tenido los consejos de salario en cuanto al avance y al achicamiento de la brecha”.

Para este dirigente rural es difícil “tener una plataforma actualizada, porque ya la pugna no es solo por derechos. Es por estabilidad laboral y también por la conservación de los recursos para las generaciones que vienen”.

Sobre el 30 de abril, afirmó que “este es un día muy importante, no solo de festejo, sino de reflexión, y de ver la imperiosa necesidad de los trabajadores de organizarse para seguir avanzando en derechos y también demandar cuestiones que en realidad hoy están afectando a gran parte de la población. Amaya concluyó que “sin organización es muy difícil tener un futuro promisorio”.