Una encuesta elaborada por la Usina abordó la situación laboral de los uruguayos y su vínculo con las nuevas tecnologías, en particular la Inteligencia Artificial (IA), buscando “medir el tipo de inserción laboral de los encuestados, sus condiciones de trabajo, sus preferencias respecto al empleo ideal y su exposición o expectativas frente al uso de herramientas de IA en el ámbito laboral”.

A la pregunta “¿cuál es tu situación laboral actual?”, 45% respondió que es trabajador dependiente, 22% no trabaja y no está buscando empleo, 16% es trabajador independiente, 11% no trabaja, pero está buscando, y 4% no sabe o prefiere no contestar. En resumen, y combinando variables, el informe de la Usina destaca que “más de seis de cada diez personas trabaja”, “un poco más de dos de cada diez personas no están empleadas ni buscan activamente un trabajo”, “entre las personas de nivel socioeconómico alto, esta cifra supera un tercio”, las personas “que trabajan de forma autónoma suelen ser de nivel socioeconómico medio y tienen entre 45 y 59 años”, y “el trabajo asalariado es más común en menores de 45 años y no varía según el nivel socioeconómico”.

A quienes trabajan se les preguntó también sobre la formalización y las respuestas dieron como resultado que más de nueve de cada diez personas están formalmente empleadas en su trabajo principal, “mientras que un 4% lo están, pero no por la totalidad de sus ingresos”, y otro 4% “no está formalizado en su trabajo principal”.

De la respuesta a esta pregunta, el informe también destaca que las personas “que suelen tener un empleo formal en su trabajo principal pertenecen mayormente a un nivel socioeconómico alto y tienen entre 45 y 59 años”, entre las personas de 60 años, “es más frecuente que no tengan sus ingresos completamente formalizados”, y entre las personas “de nivel socioeconómico bajo, casi una de cada diez no está formalizada”. “La misma proporción se observa en aquellos mayores de 60 años, seguidos por los jóvenes”, se agrega.

También, solo a quienes trabajan, se les preguntó si realizaban teletrabajo en su empleo principal, y la mitad respondió que sus tareas no se pueden hacer de forma remota, 16% dijo que no hace trabajo a distancia, pero le gustaría, 14% no hace teletrabajo y prefiere trabajar de forma presencial, 11% sí hace trabajo virtual, pero solo algunos días de la semana, 5% lo hace siempre, y 2% no sabe o prefiere no contestar. En resumen, la Usina destaca que el teletrabajo “no pareciera ser una modalidad tan extendida en Uruguay”, porque “ocho de cada diez personas no realizan teletrabajo en su empleo principal”.

Por otro lado, se destaca que entre las personas que no pueden realizar tareas de forma remota se destacan especialmente “aquellas que residen en el interior y las personas mayores de 60 años”. “Los montevideanos y las personas de entre 45 y 59 años son quienes más teletrabajan, y también son los que más afirman que preferirían hacerlo cuando no tienen esta opción. Las personas del interior del país y los jóvenes, especialmente, prefieren trabajar de manera presencial”, resume el informe.

El sueño del empleo público o ser cuentapropista

A la pregunta “¿cuál sería tu trabajo ideal?”, 44% respondió que prefiere un empleo público, 35% prefiere trabajar por cuenta propia, 12% quiere tener un empleo privado de forma dependiente, y 9% no sabe o prefiere no contestar. El informe destaca que las personas de entre 30 y 44 años “son quienes en mayor medida prefieren trabajar en el sector público. Esta opción también es elegida por casi la mitad de las mujeres”, y casi “la mitad de las personas de 45 a 59 años prefieren trabajar por cuenta propia, seguidas en segundo lugar por quienes tienen más de 60 años”. “Casi una cuarta parte de los jóvenes prefiere trabajar de forma dependiente en el sector privado”, agrega la Usina.

En otro orden, sobre la situación laboral actual, 34% respondió que está satisfecho con su trabajo, 15% está trabajando en algo que no es lo que quiere, pero se conforma, 6% está buscando algo mejor, 10% está en una situación laboral inestable o precaria, y 14% no sabe o prefiere no contestar. En este sentido, el informe destaca que las personas de entre 30 y 44 años son quienes están “más satisfechas con su trabajo”, los menores de esa edad “tienden a conformarse con su situación laboral”, y “un cuarto de las personas de nivel socioeconómico más bajo también se encuentran en esta situación”.