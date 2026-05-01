Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El viernes 1º de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, y el PIT-CNT realizará el tradicional acto sobre la Avenida del Libertador, probablemente con la presencia del presidente Yamandú Orsi y de otras autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores, y dirigentes, ojalá que de todos los partidos políticos. La central de trabajadores planteará su plataforma reivindicativa y los ejes de trabajo para 2026, y homenajeará a Alfredo Zitarrosa a 90 años de su nacimiento, con un espectáculo musical.

El jueves, además, se conmemoró el Día del Trabajador Rural. Según datos proporcionados a la diaria por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 74.574 asalariados, que trabajaron en todos los sistemas productivos, cotizaron al Banco de Previsión Social en 2025, de los cuales 57.504 son hombres y solamente 17.070 son mujeres.

El Poder Ejecutivo definió agrupar las actividades productivas para los Consejos de Salarios en tres grandes grupos: Ganadería, agricultura y actividades conexas (grupo 22); Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo 22 (grupo 23); y Forestación, incluido bosques, montes y turberas (grupo 24).

En estos grupos negocian varios sindicatos, aunque todos están agrupados en la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines. Vale repasar la historia de la sindicalización de los trabajadores rurales, y por qué durante gran parte de la historia de la negociación colectiva, no tuvieron representación.

También en relación al trabajo, pero en el plano legislativo, este jueves la Cámara de Senadores aprobó “en general” y por unanimidad (29 en 29) el proyecto de ley de empleo integral elaborado por el Poder Ejecutivo, enviado al Parlamento a mediados de marzo. La semana próxima se continuará el tratamiento y la aprobación del articulado. Pese a la unanimidad, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que iba a mirar con mucha atención “el discurso del ministro de Trabajo, [Juan Castillo, en cadena nacional]” del viernes, y que espera que “no haya una frase del estilo de que ‘el Senado ayer aprobó una ley de empleo integral’, porque el Senado no aprobó un solo artículo de nada”. El coordinador de la bancada oficialista, Óscar Andrade respondió que el Frente Amplio tenía los votos para aprobar el proyecto pero, sin embargo, se optó por “priorizar el acuerdo” con la oposición.

El viernes comenzará a regir un aumento de los combustibles, según informaron el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería en un comunicado conjunto. Las autoridades destacaron que se “continúa amortiguando el impacto de la suba del petróleo” por el conflicto en Medio Oriente. A partir del 1° de mayo, el incremento de la nafta Súper 95 será de 7% y el gasoil 50S se incrementa 14% y el supergás variará su valor de 94,64 pesos a 101,26 pesos. En el comunicado, los ministerios señalan que el 28 de febrero de 2026 marcó un “punto de inflexión en el mercado energético global” dado el “inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán”, lo que “desencadenó una disrupción sin precedentes en el suministro mundial de petróleo, al afectar la circulación marítima en el estrecho de Ormuz”.

Hasta el lunes.