Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este lunes sesionará la preinvestigadora de Diputados sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que se formó por iniciativa del blanco Federico Casaretto. El Frente Amplio (FA), que quiere investigar la gestión en ASSE durante la pasada administración, pretende llegar a un acuerdo para que funcione una sola comisión, y de no ocurrir eso, conformará otra investigadora. Sobre este asunto, un pedido de informes hecho por el diputado del FA Federico Preve reveló que el Tribunal de Cuentas observó el 70% de los recursos destinados a convenios con el Círculo Católico en el período pasado.

Este domingo arribaron a Montevideo Daniela Lopes y Jorge Vignolo, los dos uruguayos que formaron parte de la Flotilla Global Sumud, interceptada por fuerzas israelíes el jueves cerca de la isla griega de Creta. La vocera de la Coordinadora por Palestina en Uruguay, Alejandra de Bittencourt, dijo que llegaron “bien”, pero “muy cansados”, porque estuvieron “varios días presos en un barco en medio del mar”, donde “les tiraban agua, golpes, fueron muy maltratados”.

Las propuestas para reducir la semana laboral en cantidad de horas retomaron importancia en varios países con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el 1º de mayo. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestó en su mensaje del 1º de Mayo que quiere acelerar el trámite en el Congreso para que la ley que consagra la reducción de la semana laboral a 40 horas sea aprobada cuanto antes.

En nuestro país también el PIT-CNT retomó la propuesta que hizo en 2024 y volvió a integrarla a la plataforma de este 1º de Mayo: reducción de la semana laboral a 40 horas, pero cobrando el salario de 48. En junio de 2023, senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentaron un proyecto de reducción de la jornada laboral semanal. Sin embargo, a pesar del planteo de la central de trabajadores, legisladores oficialistas y opositores señalaron que no está planteado que se trate este proyecto a la brevedad. En particular, el diputado del MPP Gabriel Otero afirmó que “no está previsto” que su sector avance con este proyecto, y que, “en todo caso, veremos si el Ejecutivo manda algo, pero nosotros, como sector, no”. En materia laboral, el Poder Ejecutivo se apresta a renovar el programa Uruguay Impulsa, que el año pasado contó con 5.500 cupos. Una de las novedades con respecto al año pasado es que se propone asignar 10% de los cupos a “personas que hayan sido atendidas por los servicios de atención a personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social”, lo que implica 550 puestos de trabajo.

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