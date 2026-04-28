El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una guía con requisitos de ingreso, advertencias clave y consejos prácticos para quienes planean asistir a la Copa del Mundo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una guía completa que todo uruguayo debería tener guardada o a mano. Allí se dan algunas recomendaciones, advertencias clave y hasta consejos prácticos para quienes planean viajar a la Copa del Mundo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de sus ejes principales es la documentación necesaria para ingresar en cada país, en especial para México y Estados Unidos, los dos países donde la selección uruguaya de fútbol tendrá partidos: dos en Miami, el restante en Guadalajara. Además, Uruguay se hospedará en Playa del Carmen.

Como en cada viaje, el pasaporte vigente es el requisito central. En esa línea, la cancillería indica que debe tener al menos seis meses de validez posterior a la fecha de ingreso. Además, se recuerda que para ingresar a Estados Unidos los uruguayos necesitan tramitar una visa de turismo B1/B2. En línea con el visado correspondiente, también se advierte que tener entradas para los partidos de ninguna manera asegura el ingreso a Estados Unidos: las condiciones migratorias son independientes de la organización del evento.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó, además, que la FIFA habilitó el portal FIFA PASS, donde se da información para la gestión de visados y se suma una recomendación básica: conservar copias digitales e impresas de pasaporte, reservas, entradas y demás documentos, para reducir complicaciones ante pérdidas o robos.

Seguro de viaje, hospedaje, fraudes

La cancillería también insta a contratar un seguro de viaje integral que cubra enfermedades, traslados sanitarios y repatriación eventual. La recomendación es importante por el costo elevado de la atención médica, sobre todo en Estados Unidos.

Quienes viajen con medicación de uso permanente deben llevarla en su envase original y acompañada por la receta médica correspondiente. La cancillería aconseja que esa documentación esté traducida al inglés, para evitar contratiempos en controles sanitarios o aduaneros.

Otro de los puntos importantes del documento emitido por la cancillería refiere a los posibles fraudes, tanto en la compra de entradas como en alojamientos. Se recomienda realizar operaciones por canales oficiales de la FIFA o, en su defecto, por intermediarios autorizados, a los efectos de evitar estafas con boletos falsos o reservas inexistentes.

En el contexto de un torneo repartido entre tres países, la anticipación en las reservas aparece como una condición casi obligatoria. Las ciudades sede concentrarán una fuerte demanda hotelera y de transporte, por lo que la demora en definir pasajes, hospedaje o traslados internos puede encarecer el viaje y reducir opciones disponibles.

A tener en cuenta: Uruguay jugará la fase de grupos en dos ciudades, Miami y Guadalajara, y el fixture marca que el debut será ante Arabia Saudita el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, el segundo partido ante Cabo Verde el 21 de junio en el mismo escenario, y el cierre del grupo frente a España el 26 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Lo que el consulado no resuelve

La guía de la cancillería también busca ordenar expectativas sobre la asistencia consular. Se aclara que los consulados uruguayos no pueden pagar pasajes, hoteles, medicamentos, atención médica, abogados ni costos judiciales; tampoco pueden regularizar situaciones migratorias ni intervenir para obtener la liberación de personas detenidas. La asistencia consular se concentra en orientación, contacto institucional y trámites puntuales, pero no sustituye la responsabilidad individual del viajero.

Si se presentan situaciones de robos o extravíos de documentos, la recomendación es hacer la denuncia ante la policía local y después contactar al consulado uruguayo más cercano. Esa secuencia puede acelerar la obtención de documentación de emergencia y dejar constancia formal del hecho ante las autoridades.

La cancillería recomienda contar de antemano con teléfonos, direcciones y vías de contacto de las representaciones uruguayas en las ciudades relevantes del recorrido.

La guía completa puede leerse aquí.