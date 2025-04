Una mujer de 43 años fue asesinada en Punta Negra, Maldonado, y su cuerpo fue encontrado en una vivienda de dicho balneario. Un grupo de amigos de la víctima alertó a la Policía, que llegó al lugar y constataron, de acuerdo con la información primaria, que “presentaba signos de estrangulamiento”.

Según la información policial consignada por Telemundo, la Policía detuvo en el lugar a un hombre de 36 años sin antecedentes penales como presunto autor del homicidio, y se le incautó una pistola calibre 22 sin municiones, aunque la víctima no tenía lesiones de arma de fuego.

El caso pasó a Hechos Complejos de la jefatura de Policía de Montevideo, que está bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 2do turno. Finalmente, en la tarde de este martes, de acuerdo con información del medio citado, la Justicia condenó al hombre a 11 años de prisión por homicidio y tráfico interno de armas y municiones en régimen de reiteración real entre sí.

De acuerdo con el testimonio del hombre ante Fiscalía, el hombre confesó el delito y relató que previo al asesinato de la mujer, esta tomó un cuchillo y lo quiso agredir. Más temprano, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, señaló en rueda de prensa que no hay registro de denuncias por violencia realizadas anteriormente.

Si bien el hombre fue condenado a 11 años de prisión, la Justicia no pudo confirmar, y por lo tanto, no tipificó el delito como femicidio ya que, según surge de la audiencia, el asesinato fue producto de una discusión por un parlante y no tenían una relación de pareja, sino que eran amigos y vivían juntos en la casa del balneario de Maldonado.