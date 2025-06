Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este martes que derogó los dos decretos promulgados por Luis Lacalle Pou que flexibilizaron la política antitabaco impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez. El objetivo del Poder Ejecutivo es, “ni más ni menos”, fortalecer “una estrategia de acumulación que a lo largo de los años nos ha ubicado como un país de vanguardia en temas de salud”, afirmó el presidente, Yamandú Orsi, en conferencia de prensa.

La decisión implica básicamente dos cosas. La primera: que ninguna empresa podrá importar, registrar ni vender productos electrónicos de tabaco calentado. La segunda: que la única cajilla comercializable tiene que ser neutra, sin un interior atractivo de materiales diferentes, y tampoco puede tener logos y colores.

La derogación de los decretos no es una medida aislada, sino que estará acompañada de cinco “acciones asociadas”, adelantó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg: campañas “de concientización y sensibilización”; más fiscalización; mejora de las comisiones asesoras y del ámbito interinstitucional de coordinación de las políticas de control de tabaco; desarrollo de una encuesta sobre el consumo en jóvenes, y asistencia virtual del MSP a las personas que quieran dejar de fumar.

Seguro habrá defensores y detractores, pero lo cierto es que es una buena noticia si tenemos en cuenta que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo, según informó el propio MSP. La cartera agregó que eso implica que la mitad de las personas que fuman morirán por una causa relacionada a la práctica y 80% se enfermará de algo relacionado.

Otro organismo que está revisando políticas aprobadas por el gobierno pasado es la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que se propone modificar algunos de los cambios curriculares establecidos en la llamada “transformación educativa”. Este martes, y ante algunas críticas a la hoja de ruta, su presidente, Pablo Caggiani, recordó que la discusión se está dando a través de los subsistemas de ANEP, que las autoridades no tienen capacidad de incidir allí y que no llegaron a la institución con un afán refundacional, sino para cambiar los aspectos que no funcionen bien.

En esta edición también podrán ponerse al día de las novedades en torno al proyecto para reformar la Caja de Profesionales, conocer los planes de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, para rediseñar la movilidad en el área metropolitana, y leer la crónica de nuestra compañera Lucía Chu sobre la movilización feminista que hubo en Montevideo a diez años de la primera convocatoria del Ni Una Menos.

