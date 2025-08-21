Tras el cese de las advertencias meteorológicas por lluvias y vientos de este martes y miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un nuevo aviso por “tormentas fuertes y puntualmente severas”.

Meteorología indicó que a partir de la madrugada del viernes 22 se prevé que “un sistema frontal” afecte la zona norte del país, “desplazándose gradualmente hacia el resto del territorio”.

Los “fenómenos más intensos con tormentas fuertes y puntualmente severas” se esperan para el norte del río Negro y el litoral oeste. Inumet advierte que en zonas de tormenta “se podrá registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.

El meteorólogo asesor del Inumet, Mario Bidegain, informó en X que para el viernes se espera un acumulado de lluvias de entre 20 y 50 milímetros sobre la frontera con Brasil y la costa atlántica. En tanto, para Montevideo se esperan de cinco a diez milímetros, indicó.

El instituto sugiere estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos en su web y redes sociales.