El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) difundió un aviso a la población ante la posible formación de un ciclón extratropical durante esta semana, que se manifestará con precipitaciones abundantes y vientos intensos.

El reporte explica que se prevén precipitaciones puntualmente abundantes para todo el país entre este miércoles y viernes, y que los departamentos más afectados serán aquellos de las zonas litoral oeste y este, donde se prevén lluvias de entre 40 y 80 milímetros.

Las lluvias podrán “estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes”. Desde el instituto indicaron que el panorama “comenzará a mejorar gradualmente desde el litoral oeste” cerca de la noche del viernes.

Igualmente, Inumet alertó por “un aumento en la intensidad del viento” en el este del país para la mañana del jueves. Según estimó, la velocidad del viento alcanzará entre 50 y 60 km/h y se espera que amaine a partir de la tarde del mismo día.

Asimismo, y producto de “la rotación del viento al suroeste”, el organismo prevé un incremento en la intensidad del viento que afectará a los departamentos del sur del río Negro y tendrá especial incidencia en la franja costera del país, “con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h”.

Metsul advierte por “clima severo” y la posible formación de “un nuevo ciclón extratropical”

La alerta de Inumet se condice con un pronóstico emitido por la agencia meteorológica brasileña Metsul, en el que alerta ante la posibilidad de que se genere “un nuevo ciclón extratropical al final de la semana”, producto de “un centro de baja presión” que afectará a nuestro país hacia el jueves.

Desde Metsul advirtieron que tal perturbación se trasladará al Río de la Plata desde el noreste de Argentina hacia el viernes, y que en primera instancia afectará a las zonas costeras de Montevideo y Maldonado, con “vientos fuertes en el sur y el este”. Tras ello, se espera que el fenómeno continúe su rumbo en dirección oriente, por lo que los departamentos del este también se verán afectados hacia el sábado.

Asimismo, desde la agencia alertaron por la posibilidad de precipitaciones “voluminosas a localmente excesivas” en algunas localidades del interior del país entre jueves y viernes, así como de un riesgo de “clima severo”.