En el marco del aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por vientos fuertes y persistentes, acompañados de precipitaciones abundantes, debido a un ciclón extratropical, rige desde esta mañana una advertencia amarilla por “persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.

Inumet explicó que una “depresión atmosférica afecta el país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40 mm) en cortos períodos”.

En zonas de tormenta se podrán registrar “tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

Meteorología continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.

Principales localidades afectadas por las alertas amarillas