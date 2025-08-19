En el marco del aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por vientos fuertes y persistentes, acompañados de precipitaciones abundantes, debido a un ciclón extratropical, rige desde esta mañana una advertencia amarilla por “persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”.
Inumet explicó que una “depresión atmosférica afecta el país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40 mm) en cortos períodos”.
En zonas de tormenta se podrán registrar “tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.
Meteorología continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.
Principales localidades afectadas por las alertas amarillas
- Artigas: todo el departamento.
- Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.
- Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez y Santa Bernardina.
- Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
- Florida: Goñi.
- Paysandú: todo el departamento.
- Río Negro: todo el departamento.
- Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: todo el departamento.
- Soriano: todo el departamento.
- Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.