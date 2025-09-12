El Banco Central del Uruguay (BCU) difundió un comunicado en el que señala que, en función de una resolución tomada por la Superintendencia de Servicios Financieros el lunes, se comunica que se dio la instrucción a las empresas Zambrano & Cia y Servicio de Mejoras de Gestión de “cesar el ofrecimiento” de “valor Tracker Certificate on Agrocapital”, un producto de inversión forestal.

Textualmente, se hace referencia a que estos grupos ofrecen el producto como “Oportunidades forestales” o “Agrocapital forestal”. Esta última denominación, Agrocapital, forma parte de una unidad de negocios encabezada por Zambrano & Cia que también incursiona en inversiones ganaderas y agrícolas.

Quien figura como director fundador de Agrocapital -antes denominado Agrobonos- es Alejandro Zambrano, hijo de Gerardo Zambrano, presidente y fundador de Zambrano & Cia. Esta firma brinda servicios agropecuarios y tiene presencia nacional. Entre sus principales áreas de trabajo está la intermediación en transacciones de animales -principalmente, vacunos y equinos-, campos e insumos para el agro.