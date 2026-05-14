Los últimos datos sobre la generación de energía eléctrica sugieren una mejora luego de los retrocesos acumulados durante el último trimestre del año anterior, en el que los impactos de la sequía (menor generación hidráulica) coincidieron con una merma en la generación eólica. En ese sentido, los datos más recientes representan una mejora, ya que, si bien la generación asociada a la primera fuente perdió impulso en los meses más recientes, la asociada a la segunda mejoró. Además, la generación térmica creció, lo que apuntaló la recuperación agregada de este indicador.

¿Qué otros datos están disponibles para analizar este fenómeno?

Como complemento de lo anterior, los datos de facturación de UTE constituyen una señal relevante sobre la actividad productiva, que permiten una aproximación adicional al fenómeno. En esa línea, en el acumulado de los tres primeros meses del año, que son los que tienen datos disponibles, la facturación eléctrica se ubicó 3,2% por encima de su nivel vigente un año atrás.

Si se abre por sector de actividad, los últimos datos arrojan que, mientras que las actividades primarias (11,1%) y la construcción (12,5%) presentan un mayor consumo energético, la industria (2,2%) se expandió a un ritmo más moderado, al tiempo que el ítem comercio y servicios (-0,5%) decreció levemente. A su vez, y manteniendo la lógica de comparación interanual, la facturación residencial creció 4,6% con relación al 2025.

Las implicancias en el largo plazo

Si bien la expansión de la generación y el consumo eléctrico suelen estar asociados con mejoras del bienestar y con la expansión de la actividad humana, eso no está libre de dificultades, en particular las medioambientales.

Las principales economías y los países de mayores ingresos alcanzaron sus posiciones mediante un proceso que implicó mayores emisiones de dióxido de carbono y contaminación a nivel global, dada la dependencia de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas). A esta altura del partido, si los países en desarrollo transitaran el mismo camino, el deterioro medioambiental se agravaría significativamente, dificultando la consecución de los objetivos climáticos que se enmarcan en el acuerdo de París. La última información disponible sugiere que deben redoblarse los esfuerzos para avanzar en la transición energética, aunque el estado actual del mundo no augura perspectivas alentadoras.

En el caso de Uruguay, las –exitosas– transformaciones impulsadas han permitido abastecer de energía eléctrica a la población recurriendo cada vez en mayor medida a las energías renovables, que en 2025 representaron el 98% de la generación (limitando por esa vía los efectos nocivos asociados al uso de combustibles fósiles). Sin embargo, la expansión de los vehículos eléctricos, la instalación de data centers, y la eventual llegada de grandes inversiones (como el proyecto de HIF Global) hacen cada vez más necesaria una estrategia para incrementar la capacidad de generación sin perder de vista los objetivos ambientales.

En ese marco, la reciente aprobación del Plan Nacional de Eficiencia Energética para el período 2025-2035 representa una buena noticia. En breve, esta iniciativa busca mejorar la eficiencia energética, optimizar costos y mejorar la competitividad, al tiempo que mantiene o mejora la calidad de vida atendiendo las nuevas y crecientes demandas.