Comedor social gestionado por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Más de 65.000 personas asesinadas, el desplazamiento forzado de millones de personas, desnutrición generalizada, destrucción de la ciudad de Gaza e, incluso, planes abiertos para lucrar con los territorios costeros expropiados a sus pobladores originales: las consecuencias de la invasión israelí a Palestina tras los ataques del grupo Hamas en 2023.

En la Unión Europea sigue ganando tracción la idea de sancionar económicamente al invasor y el gobierno de España emprendió una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Gaza. El jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, por amplísima mayoría, una resolución que pedía el alto el fuego en Gaza y la liberación inmediata e incondicional de los rehenes israelíes, pero Estados Unidos, por sexta vez, la vetó. Sin embargo, por primera vez un senador estadounidense, el independiente Bernie Sanders, se refirió a lo ocurrido como un genocidio.

Aquí, en Uruguay, mientras la delegación uruguaya se prepara para acudir a la Asamblea General de la ONU, donde en medio de la numerosos inconvenientes se tratará el tema del reconocimiento del Estado palestino, las bancadas del oficialismo condenaron el genocidio que lleva adelante Israel y reclamaron el alto al fuego en Gaza. El viernes, en la diaria Radio, el secretario de la presidencia, también se refirió a lo que ocurre en Palestina como un genocidio, aunque justificó la prudencia sobre el tema que mantiene el servicio diplomático.

