En el marco del aviso por tormentas fuertes y muy fuertes emitido este jueves por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este viernes se declaró una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a varios departamentos del país.

Según Meteorología, en zonas de tormenta se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Localidades afectadas por la alerta amarilla