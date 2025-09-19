En el marco del aviso por tormentas fuertes y muy fuertes emitido este jueves por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este viernes se declaró una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a varios departamentos del país.
Según Meteorología, en zonas de tormenta se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
- Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, La Paz, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
- Durazno: todo el departamento.
- Flores: todo el departamento.
- Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi, La Cruz, Nico Pérez y Sarandí Grande.
- Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Sur y Zapicán.
- Paysandú: todo el departamento.
- Río Negro: todo el departamento.
- Rivera: Las Flores y Minas de Corrales.
- Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez.
- Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
- San José: Mal Abrigo.
- Soriano: todo el departamento.
- Tacuarembó: todo el departamento.
- Treinta y Tres: todo el departamento.