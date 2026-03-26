El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta meteorológica por tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes en el sur del Río Negro este fin de semana.

La alerta rige para todos los departamentos del sur del país, y se esperan desmejoras en el suroeste de nuestro país a partir de la tarde de este viernes. El fenómeno se irá desplazando hacia el este a medida avanza el fin de semana, con un pronóstico mejorado para la tarde del domingo.

Según Inumet, se esperan lluvias abundantes de entre 40 y 60 milímetros y superiores por períodos cortos, con posibles mejoras temporarias, así como rachas fuertes de viento, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.