El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso por tormentas fuertes y muy fuertes para el fin de semana. Según el comunicado, este viernes 19 una masa de aire húmedo e inestable comenzará a afectar al territorio nacional desde el litoral oeste, y se desplazará hacia el este del país, lo que generará tormentas puntualmente fuertes. De todas formas, Meteorología aclaró que se esperan mejoras temporarias.

Para el sábado 20, el Inumet pronosticó que durante la madrugada y la mañana va a continuar la inestabilidad en el litoral oeste y norte del país, y se registrarán tormentas puntualmente fuertes.

Hacia la tarde del sábado ingresará por el suroeste un “sistema frontal” que generará tormentas fuertes y muy fuertes, principalmente al sur del río Negro.

En las zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

A partir de la mañana del domingo 21, las condiciones meteorológicas mejorarán desde el suroeste con un marcado descenso de temperatura.