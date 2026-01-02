Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En esta edición, la primera del año nuevo, damos continuidad a los balances de 2025 en distintas temáticas que comenzamos a presentar en la anuaria. En particular, consultamos a dirigentes de las principales gremiales agropecuarias para que evaluaran el año que se fue y su relacionamiento con el gobierno. Los presidentes de la Federación Rural y de la Asociación Rural del Uruguay consideraron que la actual administración demoró “en terminar de acomodar los procesos internos”, y que se observaron “pocos hechos relevantes” en materia de actividad agropecuaria, pero hasta ahora “se ha podido trabajar bien”.

También la Dirección Nacional de Aduanas dio a conocer un balance de 2025, en el que destaca que el año pasado fue “récord en el valor de las incautaciones, el combate al narcotráfico y el avance en reformas claves para el organismo con proyección para 2026”.

Por su parte, en Maldonado, el hecho político del año fue el cambio de jefatura en la Intendencia, donde Enrique Antía le dejó el cargo al candidato que él mismo impulsó, Miguel Abella. Pero si bien Abella representa el continuismo, en los primeros meses de gobierno sorprendió al alejarse de algunas prácticas de la anterior administración, abriéndose al diálogo con la oposición y la sociedad civil, y acercándose a la comunidad.

Para cerrar con los balances, Marcelo Pereira intenta responder desde su columna de opinión algunas preguntas, considerando los últimos 11 años: “¿Por qué perdió el FA después de 15 años consecutivos de gobierno? ¿Por qué volvió a ganar en 2024? ¿A qué apuesta, ahora, para retener la presidencia en 2029? ¿Cuánto hay de aprendizaje colectivo?”.

Volviendo a los sucesos recientes, la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, firmó una resolución, en cumplimiento de la ley que encomienda la búsqueda de personas detenidas desaparecidas a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en la que otorga a esta institución “el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos que obren en el ámbito” del MDN. Para la actual presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, como el MDN “ha sido históricamente reticente al acceso a los archivos”, se espera que esta resolución permita acceder a los archivos, pero también que asegure que “esos archivos van a permanecer ahí, que no han sido modificados”. Para Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares, la efectividad de la medida va a depender de cómo se implemente, y “no llega a ser la orden” que la organización ha reclamado históricamente al presidente de la República.

Finalmente, el gobierno reglamentó los límites del impuesto mínimo global de acuerdo a las cláusulas de estabilidad fiscal.

