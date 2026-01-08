La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) emitió un comunicado este jueves, en el que expresa su preocupación por la evolución de los precios del pollo, al corroborar que “la fuerte baja registrada en el precio en “planchada” no se refleja en los valores que paga el consumidor final. “Hoy el pollo vale hasta 20% menos para quien lo produce, pero esa baja no se ve en el bolsillo del consumidor”, dijo Domingo Estévez, presidente de la gremial, quien advirtió que esta situación genera preocupación en el sector.

El dirigente agregó que “cada vez que hay una pequeña suba salen los intermediarios a denunciarlo, pero ahora que hay una baja importante nadie dice nada, y la cadena comercial se queda con la diferencia, perjudicando a los consumidores”, resaltó el representante de la gremial avícola, en referencia a que en agosto pasado se denunciaron fuertes subas, que no fueron tales, y se dijo que habría un importante desabastecimiento de pollo en los meses siguientes, cosa que tampoco sucedió. “La realidad es que nunca faltó pollo, y la plaza estuvo siempre abastecida”, afirmó Estévez.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en diciembre los precios al consumo de la carne aviar mostraron un comportamiento dispar: el pollo entero no registró variaciones, los cortes sin hueso presentaron una leve baja, mientras que los cortes con hueso aumentaron de forma significativa. Como resultado, el promedio de la carne aviar cerró el mes con una suba de 0,60%, pese al contexto general de estabilidad de precios, expresado en un IPC mensual del 0,09%.

“Esta dinámica contrasta con lo ocurrido a nivel productivo” señala el comunicado, y agrega que desde fines de noviembre y durante todo diciembre, “el precio del pollo entero en planchada acumuló una baja estimada de entre 15% y 20%, ampliando la brecha entre los valores en origen y el precio final”.

“Esta situación fue motivo de una consulta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que en su momento convocó a la gremial para conocer la situación de fondo, que fue clarificada con información y datos duros que respaldaron su posición, y que actualmente vuelven a dejar en evidencia su postura”, expresa el texto.

Desde Cupra se indicó que el pollo “es una de las principales proteínas consumidas por los hogares” y que es clave “analizar cómo se están trasladando los precios a lo largo de la cadena comercial, en un contexto de presión sobre la rentabilidad de la producción”.