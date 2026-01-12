Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que no se necesita una intervención militar de su país en Cuba porque la actual situación va a llevar a una caída del gobierno, [este domingo advirtió en sus redes que no habrá “más petróleo ni dinero [de Venezuela] para Cuba.

¡Cero!”, y sugirió al gobierno de ese país que “lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. La situación económica de Cuba se ha visto empeorada luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la toma del control del petróleo venezolano por parte de Washington. Los cortes de energía son cotidianos y están afectando a más de la mitad del territorio del país por muchas horas. Como si fuera poco, además, Trump comentó una publicación en su cuenta en Truth Social de un usuario que dijo: “Marco Rubio [el secretario de Estado estadounidense] será el presidente de Cuba”. En respuesta, el presidente estadounidense publicó: “¡Suena bien para mí!”.

Pero Trump también se refirió a la situación en Irán, donde las protestas contra el gobierno no cesan y habría más de cien muertos por la represión. El mandatario de la Casa Blanca escribió: “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”. En tanto, el gobierno iraní advirtió que si Estados Unidos o Israel atacan a su país serán “objetivos legítimos” para una represalia militar.

En el plano local, por decreto, el Poder Ejecutivo modificó el régimen general de promoción de inversiones, priorizando los grupos de población con mayores dificultades para el acceso al empleo y la descentralización de la inversión y estimulando, adicionalmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Y sobre el régimen de trabajo también hubo intercambios. A partir de la falta de acuerdo en el Consejo Superior Tripartito sobre la reducción de la jornada laboral –una promesa de campaña del oficialismo–, el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley sobre el asunto. Sin embargo, dentro del Frente Amplio aparecen matices de cómo avanzar: para el diputado del Movimiento de Participación Popular Gabriel Otero, para hablar de un proyecto de ley “tiene que correr mucha agua bajo el puente” y no va a haber “un proyecto de ley si no sale en el [Consejo Superior] Tripartito”, mientras que para su colega comunista Daniel Diverio, en el escenario actual, “el camino a seguir” en este tema es “empezar con rondas de mesas de debate” y “en la segunda etapa del año, se puede nuevamente intercambiar”, “para ver cuál podría ser la propuesta que podría caminar hacia ahí”.

Además, en nuestro suplemento Deporte:

Puesta a punto del mercado de pases del fútbol local y Belén Aquino deja Inter de Porto Alegre para pasar a Corinthians, el gigante del continente.

Agustín Lucas entrevista a Agustina Sánchez, arquera de la selección uruguaya de fútbol y campeona con Belgrano de Córdoba.

Las contradicciones de la FIFA ante los cambios geopolíticos y la Copa del Mundo con un anfitrión que poco hace por la convivencia y la inclusión mundial. Por Felipe Fernández.

Deportivo sentimiento: Mundiales, estados y estadios fallidos, por Rómulo Martínez Chenlo.

Hasta mañana.