Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Fue un miércoles de verano con mucha actividad en la Comisión Permanente del Parlamento. Por un lado, las y los legisladores votaron por unanimidad la citación a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La convocatoria, impulsada por blancos y colorados, busca que brinden explicaciones sobre los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU” en las últimas semanas, la provisión de cargos dentro del organismo, la formación y contratación de equipos técnicos, la situación actual de los CAIF y las acciones proyectadas respecto de la primera infancia, según consta en la moción aprobada. El oficialismo acompañó la propuesta porque le parece “pertinente”, señalaron los legisladores frenteamplistas Bettiana Díaz y Federico Preve a la prensa.

Antes de esa comparecencia, que está prevista para febrero, la presidenta del INAU, Claudia Romero, conversó con la diaria sobre los acontecimientos recientes y profundizó en los notorios problemas que arrastra la institución desde hace años. Entrevistada por nuestra compañera Lucía Chu, la jerarca habló de cómo se investigan las muertes de niñas, niños y adolescentes que están institucionalizados, el abordaje de muchas y muchos que son captados por redes de trata o son víctimas de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas, y los desafíos de la atención en salud mental, entre otras cosas. A la vez, aseguró que el instituto está analizando “transformar los centros de breve estadía” porque “no están dando respuestas a las dificultades que tienen los gurises”.

Este miércoles la Comisión Permanente también recibió al ministro del Interior, Carlos Negro, que compareció para brindar información sobre el estado de la seguridad pública, la evolución de los indicadores de criminalidad y el proceso para la elaboración de un plan de seguridad, entre otras cuestiones que figuraban en la citación formal. El miembro convocante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, se refirió a las cifras de criminalidad correspondientes a 2025 –que la cartera presentó este lunes– para afirmar que “el gobierno desperdició el primer año de gestión” en la materia. “No hay contenidos, no hay agregado de valor, no hay cosas nuevas que nos permitan advertir que asistimos a una suerte de expresión superadora de la política de seguridad”, consideró.

Negro, en su turno, destacó que 2025 cerró “con una mejora general de los indicadores de criminalidad respecto de 2024, consolidando una tendencia de estabilización y de descenso en varios delitos de alto impacto”. Resaltó en particular que los delitos de homicidio registraron “el máximo descenso desde la pandemia”. Pese a esta buena noticia, reconoció que “la tasa de homicidios de Uruguay sigue siendo elevada en términos internacionales y continúa duplicando el promedio mundial, por lo que la violencia letal sigue siendo el principal desafío en materia de seguridad pública” para el gobierno. El ministro adelantó, además, que el Plan Nacional de Seguridad Pública será presentado en marzo.

En el ámbito internacional, el gobierno de Donald Trump advirtió que no descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington y volvió a amenazar a Irán.

Hasta mañana.