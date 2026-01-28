Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) concurrirán al Parlamento en febrero, en régimen de comisión general. Así se votó por unanimidad este miércoles en la Comisión Permanente, por iniciativa de legisladores blancos y colorados. Según consta en la moción aprobada, la oposición consultará sobre los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, así como las acciones desarrolladas en este tema”; sobre la provisión de cargos dentro del INAU y los “cambios llevados adelante en encargaturas de distinta naturaleza”; sobre la formación y contratación de equipos técnicos; sobre la situación actual de los CAIF; y sobre las previsiones y acciones proyectadas vinculadas a la primera infancia.

En una rueda de prensa, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian sostuvo que en el INAU hay un “desgobierno” y reclamó conocer “las responsabilidades” por los fallecimientos de menores a cargo de esa institución. El 31 de diciembre, un adolescente de 15 años que estaba en el Centro de Breve Estadía para adolescentes varones de Montevideo (ex Tribal) fue encontrado muerto en la bahía de Capurro tras haber salido sin autorización; el domingo 11 de enero, un niño de 10 años falleció mientras dormía en la clínica de salud mental Boulevard;; este martes se conoció el fallecimiento de una adolescente de 15 años que estaba internada en el CTI de Tacuarembó tras un incendio en un centro del INAU de ese departamento. Jisdonian remarcó que las autoridades tienen que dar explicaciones por este tema, “no a nosotros, sino a la sociedad toda”.

El diputado nacionalista cuestionó el “silencio” del directorio del INAU, que hasta este miércoles no había hecho declaraciones públicas sobre el tema. “Cuando hay silencio es justamente cuando uno se pregunta por qué, y se sacan conjeturas y de alguna manera se empieza a dudar de cuál ha sido el accionar, si es ajustado a lo que determinan las normas o si en definitiva lo que hay, que es lo que nosotros estamos viendo, es un desgobierno, una falta de responsabilidad”, afirmó Jisdonian.

Los legisladores frenteamplistas Bettiana Díaz y Federico Preve, en sendas ruedas de prensa, destacaron que el oficialismo acompañó la convocatoria porque le parece “pertinente”. Díaz afirmó que la situación del INAU “es crítica desde hace mucho tiempo” y tiene que ver con “un problema estructural en las instituciones” del sistema de protección, del sistema carcelario y del sistema de salud mental. “Tenemos que revisar justamente esos modelos”, remarcó. Dijo que hay “desgracias que realmente a veces no se pueden prever”, pero también consideró que “muchas de las muertes que se dan bajo la tutela del Estado son perfectamente evitables”.

Preve señaló que en el INAU hay “situaciones complejas” y que “hay un problema” con las salidas no autorizadas. Apuntó que les “consta” que las autoridades “están trabajando y tienen planificación” para atender las distintas situaciones, pero afirmó que “obviamente hay algo que falla en el sistema de protección”. Indicó que los cambios que implementará el actual gobierno “obviamente no dan resultado de inmediato”, pero esperan que efectivamente exista “un cambio en un problema estructural, que viene ya desde hace varias gestiones”.

Este lunes, tras la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, el senador Robert Silva cuestionó el número de designaciones directas en el INAU, que, según sostuvo, fueron “180, 190 en ocho meses”. Consultado al respecto, Preve dijo que no les “consta” que las designaciones tengan “esa dimensión”, aunque sí existen “nuevas direcciones” y “una reestructura”, y señaló que “parece pertinente” que se implementen “cambios en direcciones que vayan a cambiar el modelo de tutela de acuerdo a los lineamientos que tiene este directorio del INAU”.