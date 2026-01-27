El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó este martes que falleció la adolescente de 15 años al amparo de la institución que estaba internada en CTI desde el miércoles pasado por intoxicación, luego de que se desatara un incendio en el Centro de Acogimiento Familiar (CAF) Idea Vilariño de Tacuarembó, donde residía.

El centro atiende a adolescentes de entre 13 y 17 años y a sus familias, en caso de que estas hayan perdido o interrumpido sus capacidades de cuidado. Según había dicho a la diaria el miércoles el director de proyectos de INAU de ese departamento, Darwins Montes de Oca, en el momento del incendio sólo se encontraban presentes cuatro adolescentes, y una de ellas estaba en la misma habitación que la adolescente fallecida y “pudo salir a tiempo”.

La adolescente que quedó internada “resultó afectada de forma directa” porque estaba en un dormitorio al que no era posible acceder, y el incendio “se generó en un dormitorio anterior, que estaba vacío”, por lo que ella y la otra joven “quedaron aisladas”. Montes de Oca había apuntado que la menor “estuvo mucho tiempo expuesta al humo”, tenía comprometidas las vías respiratorias y la situación ya se presentaba como “sumamente delicada”.

En el comunicado emitido este martes por el INAU, señalaron que desde que se produjo el incendio “los esfuerzos institucionales han estado destinados a la protección y acompañamiento de las y los adolescentes que se encontraban vinculados al CAF” y también al acompañamiento de la familia de la menor. “Continuamos enfocados en las acciones institucionales e interinstitucionales para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades”, apuntaron.

El instituto expresó sus condolencias a los familiares y a las personas afectadas, y se comprometieron a “avanzar en las acciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer el derecho a vivir en familia, y que en aquellos casos en que no se encuentre alternativa puedan gozar de condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo”.

Por otro lado, ante la consulta a Montes de Oca la semana pasada, el jerarca confirmó que el centro cuenta con habilitación de Bomberos, ya que “lamentablemente” el año pasado se produjo “un incidente similar” en el recinto, aunque entonces “no hubo adolescentes afectados”. “A partir de entonces se mejoró toda la parte eléctrica. Hay habilitación de Bomberos, o sea que obviamente había también bomberitos que estaban en fecha; se alcanzó a usar alguno, pero no fue suficiente”, expresó.