Indudablemente, la concreción de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur es uno de los temas que marcó la agenda internacional del comienzo de 2026 –entre varios otros, por cierto–. Mientras los países involucrados en el tratado revisan la letra chica para ratificarlo en sus parlamentos y los gobiernos enfrentan sus propios debates domésticos, la Cancillería uruguaya se prepara para lo que se viene. Con el objetivo de conocer más de los entretelones, nuestra compañera Lucía Chu dialogó con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, quien ahondó en las cuotas de exportación e importación que más interesan a Uruguay, las oportunidades y las preocupaciones de distintos sectores en torno al acuerdo, y los cambios que deberá asumir el Mercosur para hacerlo viable.

La vicecanciller dijo que, “con suerte”, se espera que se cumplan los procesos administrativos y que el acuerdo pueda ingresar a nuestro Parlamento a principios de febrero. También estimó que a mediados de ese mes pueda presentarse el estudio de impacto realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para así iniciar una serie de talleres con sectores de la producción en todo el país.

Por otro lado, consultada sobre la discusión política interna respecto a Venezuela, Csukasi consideró que no le hace “demasiado bien al país permanentemente estar confrontando sobre temas que hacen a la agenda de política exterior, pero bueno, cada partido, cada legislador toma la decisión y el accionar que considera correspondiente”. La entrevista con la jerarca tuvo lugar horas antes de que la oposición anunciara que interpelará al canciller Mario Lubetkin, justamente, por declaraciones del gobierno sobre la situación en el país caribeño.

Fronteras adentro, la Institución Nacional de Derechos Humanos advirtió que el fallecimiento de niños y adolescentes al amparo del Estado es un hecho “de máxima gravedad” que exige “una respuesta urgente”; y en paralelo adelantó que evaluará el convenio firmado entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el Ministerio de Defensa para que jóvenes se formen junto al Ejército.

En tanto, ayer comparecieron ante la Comisión Permanente del Parlamento el titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para informar sobre el contrato del proyecto que sustituye a Neptuno y el aumento de la tarifa de agua potable. Les contamos los detalles de la extensísima sesión.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

