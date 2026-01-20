En el comienzo de esta semana, antes de viajar a Suiza donde participará en el Foro Económico de Davos, el presidente argentino, Javier Milei, firmó el decreto que habilita al llamado de sesiones especiales en el Congreso en el período que va del 2 al 27 de febrero.

Si bien la lista de los temas a tratar en este período por los legisladores es algo más extensa, la cuestión excluyente que será considerada es la reforma laboral, uno de los proyectos más ambiciosos que pretende sacar adelante la gestión libertaria, que desde el recambio del Congreso, en diciembre, cuenta con posibilidades ciertas de aprobar esta iniciativa, que primero será tratada en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados.

La ley de reforma laboral cuenta en total con 197 artículos, que en su conjunto buscan constituir una nueva realidad, flexibilizando al extremo el mercado de trabajo.

Entre otros puntos, la normativa promovida por el gobierno de Milei plantea que los trabajadores hagan jornadas de hasta 12 horas y que se fraccionen las vacaciones mediante un acuerdo entre las partes.

La iniciativa del Ejecutivo, además, limita los intereses que el empleador debe pagar tras juicios laborales, busca también acortar estos procesos y autoriza a las pequeñas y medianas empresas a pagar las indemnizaciones a los trabajadores hasta en 12 cuotas. El proyecto plantea la necesidad de “actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”.

La ley de Milei también limita el derecho de huelga en servicios esenciales e introduce cambios en los mecanismos de negociación salarial: avanza en los acuerdos individuales y en las negociaciones directas entre una empresa y sus trabajadores, de tal modo que resta peso a los acuerdos colectivos por sector.

Este martes, ante la inminencia de que el tema comience a ser tratado en el Congreso, Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la secretaría general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más grande del país, expresó que desde su entidad están teniendo contactos con legisladores para evitar que la reforma sea aprobada tal como fue enviada por el Ejecutivo.

“Este proyecto así como está, tratado entre gallos y medianoches de manera forzada, no funciona. ¿Por qué no nos sentamos y discutimos un proyecto en el que seamos parte todos: el sector político, el sector empresarial y el sector de los trabajadores? Para eso hay que pasar el período de extraordinarias”, planteó Sola, de acuerdo con lo que consignó Tiempo Argentino.

En ese marco, el sindicalista remarcó que “el proyecto de ley es del gobierno, pero votarlo y dejarlo como está es una responsabilidad de los legisladores”, y consideró que, si la propuesta se aprueba sin modificaciones, “los jueces del trabajo se la van a tumbar porque es inconstitucional”.

De todas maneras, Solá anticipó que “si la reforma llega sin cambios, habrá protestas de todo tipo, a nivel nacional, eso sin duda; y medidas que lleguen hasta el paro general”.

En una línea similar se manifestó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien se reunió este martes con el jefe del gremio de aceiteros, Daniel Yofra. Ambos coincidieron en que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.

“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo”, manifestó Aguiar en un comunicado consignado por Ámbito Financiero.

Por su parte, desde el gobierno existe confianza en poder sacar la iniciativa adelante tal como está, y para lograrlo el ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en una gira en la que se reunirá con varios gobernadores provinciales.

La estrategia del ministro es clara: ceder ante los reclamos fiscales de los gobernadores a cambio de que estos apoyen la reforma en el Congreso mediante los votos de los legisladores que responden a ellos.

Este martes, luego de reunirse con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, Santilli dijo: “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

De acuerdo con lo que informó eldiarioar.com, el secretario de Estado repitió un libreto muy similar en sus recientes visitas a Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, donde logró contar con el visto bueno de los líderes provinciales.