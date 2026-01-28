De acuerdo con la información que divulgó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), una dotación de funcionarios canarios se apersonó para combatir un incendio en una vivienda que tuvo lugar en las primeras horas de la mañana de este martes. Ocurrió en el cruce de las calles Wilson Ferreira Aldunate y Torres García, perteneciente a la ciudad de Las Piedras, en Canelones.

“Al arribo, de forma inmediata se trabajó en un ataque directo al incendio, ingresando a la vivienda y logrando cortar rápidamente la propagación al resto de la edificación”, reconstruyó el informe.

En paralelo, durante las tareas de búsqueda, los bomberos localizaron el cuerpo de una mujer de 69 años “en posición decúbito ventral” al interior de una pequeña habitación de tres por tres metros “destinada a dormitorio” y “sin ventilación”, que a su vez había sido “la más afectada por la acción directa de las llamas”.

El fuego logró ser controlado y no se registraron otras personas fallecidas ni lesionadas en el siniestro. El informe aseguró que hubo “tiempos de respuesta no superiores a los seis minutos desde la activación de los servicios de emergencia” debido a la cercanía del lugar del incidente con la Unidad Operativa de la ciudad de Las Piedras.

La investigación quedó en manos de la fiscal letrada departamental de Canelones de primer turno, Irena Penza, quien estuvo en la escena del hecho. Por otro lado, las actuaciones policiales son responsabilidad de la Región I y Seccional 4ª de la Jefatura de Policía de Canelones, mientras que el Departamento de Investigación de Siniestros de la DNB lleva adelante las pericias para determinar la causa y el origen del foco.

De acuerdo con Canal 4, la fallecida alquilaba el lugar desde hace un año, y la propietaria del lugar, junto con otros vecinos de la zona, derribaron la puerta principal, pero no lograron ingresar. Según el canal, la dueña denunció que los bomberos de Las Piedras no tienen un camión y debieron esperar la llegada de apoyo proveniente de Casavalle, pero el jefe del destacamento local dijo que el fuego se controló en algunos minutos con la camioneta que llegó al sitio, y que el apoyo se solicitó por si el fuego se extendía, aunque a su vez confirmó que el camión está en reparaciones.