Tres personas fueron detenidas en el marco del operativo Aliados por la Infancia VI, una investigación sobre explotación sexual infantil que fue iniciada en agosto de 2025 e involucró a 15 países, con unos 280 allanamientos y 70 detenidos.

Según informó en una conferencia de prensa el director general de Cibercrimen, Paulo Rocha, en Uruguay los detenidos son tres hombres, de 20, 31 y 35 años, que no se conocían entre sí pero compartían una red social. La investigación partió de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que informó a la Dirección General de Cibercrimen que se estaba compartiendo en línea contenido de abuso sexual infantil.

Tras recibir la información, la fiscal de Delitos Sexuales de 5º turno, Verónica Bujarín, comenzó la investigación penal que logró identificar a los autores y, en cinco allanamientos, recolectar evidencia para solicitar la imputación por delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

Luego de la audiencia de formalización, la fiscalía alcanzó un acuerdo con dos de los imputados. Dispuso para el hombre de 31 años una condena, como autor de delitos de almacenamiento de material de explotación sexual infantil, a 18 meses de prisión, que cumplirá con cuatro meses de prisión efectiva y 14 en régimen de libertad a prueba.

El hombre de 35 años también fue condenado por acuerdo abreviado, por el mismo delito, a 18 meses de prisión, mientras que el joven de 20 años continúa siendo investigado. La Policía incautó varios dispositivos electrónicos y unos 1.186 archivos, que serán analizados para identificar a más víctimas.

Rocha señaló que el año pasado se recibieron unos 7.000 reportes vinculados a delitos de explotación sexual infantil, se realizaron más de 70 allanamientos y se logró identificar a 24 víctimas. Además, detalló que en lo que va del año se incautaron 20.100 videos e imágenes. Hizo hincapié en que detrás de esos videos e imágenes “hay víctimas en una situación de abuso y vulnerabilidad”, afirmó.

Además, destacó que a partir de los archivos incautados es posible alimentar una base de datos que permite identificar a las víctimas.

Por su parte, Bujarín destacó el trabajo realizado en Uruguay y señaló que hoy “es un día de concientización acerca del trabajo en contra de la explotación sexual a través de las redes sociales”.

Consultada sobre los casos específicos investigados en Uruguay, la fiscal dijo que las víctimas son “bebés, niños, niñas y adolescentes que están siendo explotados sexualmente”. “La dirección de cibercrimen analiza la información y se piden diferentes diligencias para saber quiénes han difundido este material, y logramos determinar la presunta autoría”, detalló.

La fiscal agregó que tras el análisis de los dispositivos incautados en los allanamientos se concretaron las detenciones, y mencionó que en otras investigaciones de este tipo se identificó a víctimas uruguayas.