Barco a la vista

“Hace siete años que no hacíamos campañas de investigación científica y logramos alquilar este barco para poder hacer estas evaluaciones pesqueras. En este caso es sobre el recurso merluza, que es una de las principales especies que tiene Uruguay y que captura la flota industrial. La idea es ver las tallas, abundancia, grado de madurez sexual; vamos a tomar muestras de genética y de otolitos, que sirven para determinar la edad”, contó a la diaria la titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Yamilia Olivera.

La campaña, realizada en el marco de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, tiene como objetivo “tener evidencia sólida para tomar decisiones de cómo cuidar recursos”. El Atlantic Jane, alquilado por la Dinara mediante una licitación, zarpó ayer del puerto de Capurro; lleva una tripulación integrada por dos mujeres observadoras científicas, una funcionaria de la Dinara y cinco técnicos, cuatro uruguayos y un argentino, además del personal del barco. La campaña durará 18 días.