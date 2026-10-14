Desbordados por El Niño

El impacto del fenómeno de El Niño, con fuertes lluvias en la zona del río Iguazú, aumentó en forma abrupta su caudal, así como el de otros ríos cercanos. Las autoridades de Brasil y Argentina decidieron cerrar temporalmente el acceso de turistas a las pasarelas de las cataratas del Iguazú. Del lado argentino, donde la medida ya se había aplicado el fin de semana largo, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú anunció que desde este miércoles y hasta nuevo aviso también se cerrarán los senderos que permiten recorrer un paisaje que el martes se volvió más imponente y también mucho más peligroso.