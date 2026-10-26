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Partidarios de Luiz Inácio Lula da Silva, tras conocerse los resultados, el 25 de octubre, en Río de Janeiro. · Foto: Tercio Teixeira, AFP

Partidarios de Luiz Inácio Lula da Silva, tras conocerse los resultados, el 25 de octubre, en Río de Janeiro.

Foto: Tercio Teixeira, AFP

Generaciones del triunfo

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Todavía restan análisis de todo tipo para explicar cómo Luiz Inácio Lula da Silva consiguió acumular más de diez millones de votos nuevos entre el 4 de octubre y ayer. Como hubo menos votos en blanco y anulados, algunos analistas dicen que los ciudadanos desencantados que se expresaron de ese modo en la primera vuelta fueron seducidos por el líder del Partido de los Trabajadores para el balotaje; otros hablan de la votación en Minas Gerais, de la campaña que salió a las calles, de los desempeños en los debates. Lula, en su discurso de anoche, agradeció sobre todo a los jóvenes que sostuvieron la campaña de las últimas semanas y a la movilización digital, por convencer a miles a votar por él y asegurar el triunfo.

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