Generaciones del triunfo

Todavía restan análisis de todo tipo para explicar cómo Luiz Inácio Lula da Silva consiguió acumular más de diez millones de votos nuevos entre el 4 de octubre y ayer. Como hubo menos votos en blanco y anulados, algunos analistas dicen que los ciudadanos desencantados que se expresaron de ese modo en la primera vuelta fueron seducidos por el líder del Partido de los Trabajadores para el balotaje; otros hablan de la votación en Minas Gerais, de la campaña que salió a las calles, de los desempeños en los debates. Lula, en su discurso de anoche, agradeció sobre todo a los jóvenes que sostuvieron la campaña de las últimas semanas y a la movilización digital, por convencer a miles a votar por él y asegurar el triunfo.