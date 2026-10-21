Un frontón real

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Inaugurado en 1910 a iniciativa del desarrollador Nicolás Mihanovich, el viernes tuvo su reapertura el histórico Frontón del Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi y más de 3.000 personas en las gradas.

La reapertura coincidió con el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca; la capital coloniense fue sede en la modalidad jai alai, también conocida como cesta punta, que tuvo la participación de delegaciones internacionales.

En ese marco, ayer se disputaron las finales del torneo, que tuvo como ganador a España, que disputó la final ante Euskadi, en femenino, mientras que en masculino Euskadi le ganó a Estados Unidos.

Culminado el certamen, el histórico recinto volverá a convertirse en un escenario de encuentros deportivos y culturales.