Delegación del Supra se reunió con gerentes de Montecon por el proyecto de construcción de una segunda terminal de contenedores

El dirigente sindical Alejandro Díaz dijo que la información que recibieron fue similar a la que “se está manejando en la prensa”, y advirtió que todavía es “muy temprano para sacar conclusiones”.

La semana pasada, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) solicitó una reunión a la empresa Montecon para “tratar las características” de la iniciativa privada (IP) que presentó Neltume Ports, su accionista mayoritaria, para el puerto de Montevideo. El proyecto, que se encuentra a estudio del Poder Ejecutivo tras comunicarse el 9 de setiembre, implica la inversión de 900 millones de dólares para la construcción de Montevideo Container Terminal (MCT), una nueva terminal especializada en contenedores.

Según supo la diaria, el encuentro se concretó el martes a las 15.30 en las oficinas de Montecon, en Montevideo. La delegación sindical, integrada por los dirigentes Alejandro Díaz y Álvaro Reinaldo, se encontró con el director ejecutivo de la empresa, Martín González, y dos gerentes. En principio, fue una instancia puntual para “recibir de primera mano información sobre el proyecto de segunda terminal” y las partes no prevén continuar reuniéndose.

Díaz comentó a este medio que la información que se compartió durante el encuentro fue similar a la que “se está manejando en la prensa”, aunque la empresa les adelantó que presentará más datos a finales de este mes. La intención era conocer los “fundamentos” del proyecto e interiorizarse en la operación, en la que “MCT sería el concesionario” y Montecon el operador.

El dirigente señaló que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo tiene que decidir si avanzará o no con el proyecto. Agregó que, una vez que tanto el sindicato como la sociedad en su conjunto conozcan las características de la inversión, “cada uno sacará sus conclusiones”. A su vez, sostuvo que el aval a la IP dispararía un proceso licitatorio, por lo que entienden que “hay un espacio” y existen “ámbitos” de llegada al gobierno para que el Supra realice sus planteos y pueda “interceder” si hay “algún tema que haga ruido”.

El comunicado de Neltume Ports en septiembre indicó que la propuesta generará 1.800 puestos de trabajo durante su construcción. Consultado al respecto, Díaz consideró que “una cosa es la que dicen las empresas” y otra “lo que realmente pasa en la realidad” cuando el proyecto se establezca de forma clara.

El dirigente recordó que, desde la empresa, señalaron que la creación de puestos de trabajo se concretaría “en dos fases”, por lo que, a su juicio, “la aguja no se va a mover”. “Es muy temprano para sacar conclusiones”, remarcó. Señaló que las empresas a veces “inflan” los números en relación a la cantidad de puestos laborales y las conclusiones reales sólo pueden tomarse “cuando se conoce la letra chica”.

“Veremos si esto genera algún perjuicio en TCP, si genera algún perjuicio en los trabajadores de Montecon. Eso lo vamos a ver con el análisis que hizo la empresa para justificar esa inversión”, señaló. Con todo, Díaz recordó que el Supra ya se manifestó “en contra del acuerdo del monopolio en el pasado” y entiende que “no puede haber una única empresa que maneje contenedores”. “Después, los números, las cuestiones y cómo van a convivir estas dos cosas, ahí es donde no están los elementos dados para tomar decisiones porque en realidad serían apresuradas y no serían tampoco muy responsables”, sostuvo.