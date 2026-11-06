El Sunca hizo un paro nacional parcial este viernes por la muerte de un trabajador que cayó desde seis metros de altura

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social exhortó a “extremar los cuidados en materia de seguridad y salud en el trabajo” y señaló que las estadísticas muestran un “aumento del riesgo de accidentes en estas fechas”

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) hizo este viernes un paro nacional parcial por duelo, que se extendió de 9.00 a 13.00, tras el fallecimiento de un trabajador en un accidente laboral. “¿Cuántas muertes son necesarias?”, se preguntaba el comunicado que compartió el sindicato para anunciar la medida.

El miércoles, Gustavo Ruiz, de 51 años, trabajaba para la empresa Brick Montevideo SRL en el local de la automotora B&D ubicado en la calle Daniel Muñoz 1982, en el barrio Cordón de Montevideo, y cayó al vacío desde una altura aproximada de seis metros mientras cambiaba una chapa. El hombre, que vivía en concubinato y tenía un hijo de 21 años, perdió la vida como consecuencia del accidente, que según el Sunca ocurrió “por razones que aún se encuentran bajo investigación”.

El comunicado del sindicato expresó su solidaridad con los allegados y familiares de Ruiz y convocó al paro nacional parcial. El cumplimiento de la medida en las obras donde existan horarios desfasados quedará a consideración de cada asamblea, “siempre y cuando se respeten las condiciones de paro parcial”. Además, llamaron a establecer un “diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral” y a impulsar “la aprobación de una ley nacional sobre estos temas”, al tiempo que reclamaron que se garantice el presupuesto para la “creación de una Fiscalía especializada en accidentes laborales”.

El MTSS pidió “extremar los cuidados en materia de seguridad y salud en el trabajo”

En un comunicado que se difundió el jueves 5 y estuvo dirigido a los trabajadores y las cámaras empresariales de la industria de la construcción, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) exhortó a “extremar los cuidados en materia de seguridad y salud en el trabajo”.

La carta, firmada por Luis Puig, titular de la IGTSS, planteó que “las estadísticas de siniestralidad muestran, año a año, un aumento del riesgo de accidentes en estas fechas” y mencionó que probablemente inciden varios factores, como la proximidad de la licencia, la exposición al calor o el cansancio acumulado, junto con otros de índole personal y vinculados a la organización del trabajo.

“Convocamos a trabajadores, empleadores y sus organizaciones a profundizar las medidas preventivas y fortalecer el trabajo coordinado en cada obra, promoviendo la participación y el intercambio en los ámbitos bipartitos de seguridad y salud”, sostuvo. En esa línea, calificó de “fundamental” revisar las condiciones en que se desarrollan las tareas, planificar los trabajos y adecuarlos a las condiciones climáticas, además de asegurar la hidratación, los descansos y las medidas de protección necesarias para los trabajadores.

“Exhortamos a redoblar los esfuerzos y a trabajar juntos para prevenir accidentes y cuidar la vida”, indicó, y agregó que los puestos de trabajo deben ser “espacios sanos y seguros”.