Dragado del canal Martín García: sindicato rechazó propuesta de la empresa y presentó otra, pero hay “ganas de negociar”

La Intergremial Marítima, que busca que el 50% de los tripulantes sean uruguayos, espera recibir una respuesta este miércoles y dijo que la empresa acusó que también tiene “presiones del lado argentino”.

Este martes fue un día agitado para la Intergremial Marítima del Uruguay –que nuclea al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, al Centro de Maquinistas Navales (CMN) y al Sindicato Único de Patrones de Pesca, Tráfico y Cabotaje– en el marco del conflicto por la ausencia de trabajadores uruguayos en el dragado del canal Martín García que dispuso la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), una licitación binacional a cargo de la empresa belga Jan De Nul que se espera que se extienda al menos por cinco años, aunque con la posibilidad de alargarse por otro lustro.

A las 9.30, los trabajadores se movilizaron en el acceso norte al puerto de Montevideo como acción de lucha en reclamo de que la obra, cuyo valor asciende a casi 66 millones de dólares de los cuales Uruguay invirtió una mitad y Argentina la otra, no respeta la Ley 19.078 porque no incorpora marineros nacionales. “Para financiar somos el 50%, para ocupar cargos políticos somos el 50%, pero cuando hablamos de trabajo los uruguayos quedamos afuera”, planteó un comunicado previo a la concentración, el domingo.

El dirigente del CMN, Facundo Montaña, dijo a la diaria que, en su visión, es una “clara violación a la ley” y por eso prevén que se incorpore mano de obra uruguaya. Indicó que la concentración transcurrió con normalidad y se extendió hasta las 13.00 con cortes intermitentes.

Los trabajadores también se reunieron en asamblea. Montaña indicó que, al margen de abordar principalmente el conflicto, también realizaron un “pantallazo general del poco trabajo que hay en el sector” y abordaron el proyecto de ley que se presentó en el Parlamento para regular los waivers –buques extranjeros que “trabajan en aguas nacionales sin tripulación uruguaya”–, una iniciativa que prevén “seguir defendiendo e impulsando” ya que prevé incorporar un porcentaje de mano de obra local.

Por otro lado, una delegación de trabajadores participó en una instancia del Consejo de Salarios en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aunque el encuentro concluyó en un cuarto intermedio, desde el sindicato detectaron que se habló de “una forma más negociadora” y la postura de Jan De Nul “cambió bastante” ya que ahora “se ve que tiene ganas de negociar”.

Con todo, tras haber rechazado una propuesta inicial de la parte belga para que “tres marinos uruguayos integren la plantilla de personal abocado a estos trabajos”, presentaron una nueva iniciativa y prevén recibir una respuesta en un encuentro previsto para este miércoles. Básicamente, el movimiento sindical busca que el porcentaje uruguayo en la tripulación sea del 50%, en línea con la división de la financiación y los cargos en la CARP: “La empresa dice que por ellos ponían el 50%, pero que también tienen presiones del lado argentino de que se mantenga la tripulación argentina, ya que Uruguay no lo puso en los pliegos”, indicó.

Con todo, esperan que el miércoles sea una “reunión decisiva” y consideran que se trata de un cambio de postura ya que antes la empresa “aludía que no estaban obligados a contratar uruguayos”, acotó. En simultáneo, el sindicato está “generando los contactos” con los trabajadores argentinos, y entienden que podrían ser reubicados a otras embarcaciones de la empresa porque, entre otros proyectos, la compañía “ganó la licitación de la obra troncal de la hidrovía”, lo que implica “miles de kilómetros” y un “presupuesto multimillonario”.

Finalmente, subrayó que tienen un convenio anterior con la empresa que requeriría “actualizarlo a este año con los ajustes establecidos”. “Creemos que es bueno que la empresa haya cambiado de postura de cerrarse a no contratar trabajadores uruguayos”, cerró.