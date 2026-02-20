Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Era esperable. El Tribunal de Cuentas (TC) observó los cambios aplicados al proyecto Neptuno luego de la renegociación que establecieron el gobierno actual y el consorcio privado Aguas de Montevideo, y que determinó que se abandonara la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, San José, y se relocalizara la obra en la cuenca del Santa Lucía, con distintos componentes. Era esperable, porque cuatro de los siete ministros del TC representan a la oposición y fueron los que votaron la observación; en cambio, los tres del Frente Amplio no compartieron la decisión. El argumento principal es que en el nuevo esquema contractual varias tareas que estaban a cargo del contratista fueron transferidas a OSE y si el objeto del contrato “hubiera contado inicialmente con tales condiciones”, “se habría posibilitado la presentación de otros oferentes, o la formulación de ofertas en condiciones diversas a las finalmente adjudicadas”. El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que el fallo del TC tiene “errores conceptuales” y que la empresa va a reiterar el gasto, por lo tanto, las obras van a continuar como estaba previsto.

Este jueves también, la Comisión Permanente del Parlamento recibió en régimen de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, para que informara sobre los pronunciamientos del gobierno sobre los hechos del 3 de enero en Venezuela, sobre los acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-Singapur, y sobre la visita oficial del gobierno a China. El interpelante fue el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, y la instancia finalizó sin mociones.

En cuanto a las comisiones preinvestigadoras sobre el caso Cardama, la que sesionó en el Senado, con mayoría oficialista, aprobó un informe favorable a la creación de una comisión investigadora. La senadora Graciela Bianchi, integrante de la oposición, no asistió y denunció que se incumplieron “los plazos legales y reglamentarios para sesionar”. En Diputados, la otra preinvestigadora sesionó este jueves por media hora y tiene plazo hasta este viernes para tomar una decisión. El Frente Amplio, que es minoría, todavía no resolvió si acompañará la creación de una investigadora.

En tanto, en Washington sesionó por primera vez la Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos como el de la Franja de Gaza, por ejemplo. Asistieron representantes de más de 40 países con gobiernos afines al mandatario republicano, quien dijo que “algún día” la Junta de Paz “prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien”.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Hasta el lunes.