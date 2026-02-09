La Jefatura de Policía de Montevideo informó que se registraron tres heridos de arma de fuego tras un ataque desde un auto este lunes por la madrugada en Avenida Agraciada y Avenida General Rondeau, justo frente al local bailable El Tropy. Según la información primaria, a la que accedió la diaria, las víctimas son tres hombres de 20, 46 y 42 años, este último con antecedentes penales por tráfico interno de armas y municiones.

A partir de la misiva que compartió el Ministerio del Interior (MI), la llamada de alerta ingresó a las 05.19 y un usuario informó haber escuchado “varias detonaciones de arma de fuego”, además de consignar que en la zona había una persona herida. De esta manera, cuando un móvil policial se apersonó, la situación era peor y realizó “el traslado de tres personas heridas de arma de fuego al Hospital Español”.

Las lesiones, sin embargo, fueron leves en todos los casos. En conjunto, el reporte informó que los hombres tenían heridas en una mano derecha; un miembro inferior izquierdo con entrada y salida, y un pie izquierdo con entrada y salida, ninguna de las cuales revistió gravedad. “Sobre los hechos, las víctimas manifiestan que habría pasado un auto efectuando disparos de arma de fuego”, consignó el informe.

Según Telemundo, los atacados originalmente eran cuatro, pero uno de ellos fue dado de alta en el lugar. Además, se presume que a lo anterior le precedió una discusión en el interior del establecimiento a raíz de la cual otro grupo salió para hacerse del automóvil y el arma, insumos con los que materializaron el tiroteo en la puerta del lugar donde se encontraron al menos cuatro vainas.

Concurrió al lugar personal de Policía Científica y de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Entre otras acciones, se procederá al relevamiento de las cámaras de videovigilancia.