Una mujer con la frase “Dictadura nunca más” pintada en el cuerpo participa en una marcha silenciosa en memoria de las víctimas de la violencia estatal durante la dictadura (1964-1985), el domingo, en San Pablo, Brasil.

Esta 6ª edición de la Marcha Silenciosa partió del lugar donde tuvo su sede el Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de Defensa Interna, en la calle Tutóia. Allí funcionó uno de los principales centros de detención y tortura.

La movilización fue convocada por más de 30 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, con la consigna “Aprender del pasado para construir el futuro”. La Agência Brasil informó que los convocantes destacaron este año la posibilidad, defendida por uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de excluir de la aplicación de la Ley de Amnistía los casos que suponen delitos en curso, como aquellos en los que se sigue ocultando el paradero del cuerpo de las víctimas.

“Para que nunca más suceda, seguiremos marchando”, afirmaba la proclama.