La Vuelta Ciclista del Uruguay volvió a salir desde la avenida 18 de Julio y el país entero entra en modo carretera. El pelotón partió desde Montevideo, llegó a San José y, hasta el domingo 5, cruzará rutas, pueblos y capitales departamentales en la carrera por etapas más antigua de América. En la largada, los cascos alineados, los colores de los equipos y la charla nerviosa de los ciclistas contaban la previa mejor que cualquier podio. Son 11 días y 12 etapas para medir fuerzas, escribir nuevas historias y confirmar que, más de ocho décadas después, la Vuelta sigue siendo una de las grandes citas deportivas y populares del calendario uruguayo. Porque la Vuelta es la Vuelta.