Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo presentó el jueves el Plan Nacional de Seguridad Pública, denominado “Uruguay más seguro”, que se viene elaborando desde mediados del año pasado. El presidente Yamandú Orsi dijo en la presentación que este plan es “fruto de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía Nacional”, que permite identificar lo que se hace bien y lo que no se hace tan bien. El mandatario explicó que se requiere de la coordinación interministerial, de Fiscalía y el Poder Judicial y de una articulación con los operadores de seguridad privados.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que “no se trata de un documento que esté escrito en piedra ni en mármol”, sino que “es un documento vivo”, y destacó los aportes de la oposición. El jerarca habló de regular el mercado de las balas, aumentar las penas para el porte ilegal de armas y darle más competencias a las Fuerzas Armadas en la frontera.

El plan propone 79 acciones, más de 130 medidas y reformas normativas, apuntando a reducir los homicidios, la violencia basada en género, el cibercrimen y a fortalecer el sistema de Justicia. En particular, propone reducir de “forma sostenida la violencia asociada a los mercados de drogas” a través de “una estrategia que combine la contención territorial, la desarticulación de redes y la reducción de daños en una sola arquitectura de gestión”. Uno de los aspectos a reforzar también es la prevención del delito, que debe tener continuidad para no fracasar.

Luego de la presentación del plan, varios referentes de la oposición salieron a criticar la propuesta, como el diputado blando Pablo Abdala, quien habló de “sensación de frustración y decepción”; el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, escribió: “Muchos titulares y pocas medidas concretas”; el senador colorado Pedro Bordaberry señaló que en el plan “no hay metas, no hay plazos, no hay responsables”; en cambio, el lider de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos se desmarcó del resto de la oposición y expresó que “sería lo más fácil” pasarse “a la vereda de enfrente a tirar pedradas”, “[lo que] está en juego es la seguridad de la gente, no podemos hacer de esto un coto de caza electoral”, concluyó.

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Hasta el lunes.