La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) expresó ayer su “profundo pesar” por el asesinato de Jonathan Correa, de 15 años, en manos de su padre, y aseguró que el hecho “visibiliza la falla transversal del Estado y confirma la necesidad urgente de reformar el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. El cuerpo del adolescente fue encontrado en una cañada en la madrugada del viernes; unas horas más tarde, su padre fue imputado por homicidio agravado y violencia doméstica, y enviado a prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación.

El domingo, el equipo de dirección de la escuela técnica de Flor de Maroñas, a la que asistía el adolescente, lamentó en un comunicado el fallecimiento del estudiante y afirmó que tuvo lugar “en el marco de una situación de violencia en su entorno familiar” que “oportunamente había sido puesta en conocimiento por nuestro centro educativo” y que el año pasado había denunciado ante la Justicia. En esa línea, la INDDHH apuntó que la muerte de Jonathan “era evitable”. “Reiteradamente, desde sus primeros años, se denunció la situación de violencia que padecía, sin que el Estado haya logrado llegar a tiempo para proteger su vida y su integridad”, remarcó el organismo.

La edición incluye otra nota que alude a vulneraciones de derechos humanos, pero en este caso del pasado reciente, porque ayer, en plena rambla de Piriápolis, se conmemoraron los 50 años del asesinato del fotógrafo local Eduardo Mondello, ocurrido el 9 de marzo de 1976, en el marco del terrorismo de Estado. Allí, familiares, vecinos, representantes de organizaciones sociales y de distintos partidos políticos lo recordaron y lanzaron un llamado a la unidad por encima de las discrepancias.

En el terreno político, siguen las repercusiones de las declaraciones que hizo a la diaria Radio el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respecto de abrir las acciones de las empresas públicas “para que los uruguayos puedan poner su dinero”: el senador socialista Gustavo González dijo que “no sabe si es la urgencia hoy”, el diputado cabildante Álvaro Perrone la consideró una “interesante propuesta”, y el diputado colorado y expresidente de Antel Gabriel Gurméndez valoró la “disposición” del jerarca a dar “un debate profundo que en el país se viene eludiendo desde hace mucho tiempo”.

Por otra parte, nuestro compañero Matías Kapek entrevistó al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, que entre otras cosas analizó la actuación del gobierno en algunas cuestiones que marcaron su primer año de gestión, la realidad del Frente Amplio y el comportamiento de la oposición.

