Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una encuesta de ONU Mujeres presentada esta semana revela que ocho de cada diez legisladoras sufrieron violencia de género en la última campaña electoral, lo que indica que “la violencia contra las mujeres en política no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino un rasgo estructural de la experiencia electoral de las mujeres políticas en Uruguay”. El trabajo afirma que “la exposición a la violencia aumenta con la visibilidad y prominencia política”, y, entre otras cifras, revela que 28,9% de las candidatas aseguró haber sido víctima de violencia sexual, incluido acoso sexual y comentarios o amenazas con connotación sexual, mientras la violencia económica y la violencia física estuvieron presentes en 6,3% y 3,1%, respectivamente.

Siguiendo con el tema género, el suplemento Economía abre con una nota en la que la economista Soledad Salvador afirma que los cuidados, que recaen mayoritariamente en las mujeres, “están por encima de cualquier sector de la economía” (23,8% del PIB), pero “el funcionamiento del sistema económico y del mercado laboral se apoya implícitamente en la idea de que estas tareas están resueltas”, y el sector no está reflejado en las cuentas nacionales.

En el mismo suplemento se puede leer una nota que señala que la presencia de mujeres en la ciencia ha crecido sostenidamente en las últimas décadas, pero dentro de la academia siguen “recibiendo menos reconocimiento, tienen menores salarios y enfrentan mayores obstáculos para avanzar en sus carreras”.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo, tras comparecer en comisión en Diputados junto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por el cierre de empresas, que hay que “empezar a hablar de política industrial”, porque si eso no lo hacen todos los involucrados, “difícilmente salgamos de esta trampa que es todo el tiempo estar en temas que obviamente son inmediatos”.

En un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, representantes de las cámaras empresariales consideraron como un avance las medidas anunciadas por el gobierno para mejorar la competitividad que apuntan a bajar los costos del comercio exterior. El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García, dijo que la mejora de la competitividad” “ya no es un objetivo deseable de cada uno de nosotros, sino una condición de supervivencia”. A su vez, los empresarios solicitaron “una tregua” al PIT-CNT, al que criticaron por el aumento de la conflictividad.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

La muestra en el MACA de Maldonado dedicada a Lucio Fontana (1899-1968), el creador ítalo-argentino que “buscó borrar las fronteras entre pintura y escultura”. Por Riccardo Boglione.

Con Camila Peralta sobre los secretos del unipersonal Suavecita, de Martín Bontempo, que se puede ver en El Galpón. Por Leonardo Flamia.

Crónica del recital del canadiense Bryan Adams en el Antel Arena. Por Federico Medina.

El adiós al pensador alemán Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt, un imprescindible. Por José G Lagos.

Hasta mañana.