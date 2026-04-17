Pese a la lluvia, el Tocó Venir recibió el jueves en el Velódromo Municipal a la generación de estudiantes 2026 de la Universidad de la República (Udelar) para celebrar su llegada. La jornada de integración y festejo que organizan la Udelar, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Intendencia de Montevideo incluyó desde la tarde música, actividades recreativas y propuestas gastronómicas, además de puestos de información sobre la oferta académica y los servicios universitarios.

“Tocó Venir representa una invitación a salir del aula para vivir la universidad desde la cultura, el disfrute y el encuentro”, publicó la Udelar en su sitio oficial.

Antes de este recibimiento a los estudiantes en Montevideo, hubo otros en Paysandú, Salto y Rocha, y están previstos próximos encuentros en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.