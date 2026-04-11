Eduardo Anizelli, Brasil

En octubre de 2025 se llevó a cabo una operación policial masiva contra el grupo criminal Comando Vermelho en las favelas Complexo do Alemão y Penha de Río de Janeiro. Con el despliegue de un número récord de 2.500 agentes locales y militares, la redada fue la operación policial más sangrienta en la historia de Brasil, con 122 muertos, en su mayoría afrobrasileños.

Foto: Tadeo Bourbon

Tadeo Bourbon, Argentina

La Policía detiene al sacerdote Jorge Chueco Romero durante una protesta de jubilados en Buenos Aires, Argentina. Miembros del clero Opción por los Pobres se han sumado a manifestaciones semanales contra el congelamiento de las pensiones y los recortes a la cobertura médica esencial.

Foto: Priscila Ribeiro

Priscila Ribeiro, Brasil

Millones de brasileños carecen de vivienda segura y asequible; el déficit nacional de 5,9 millones de viviendas obliga a aproximadamente 16,4 millones de personas a vivir en asentamientos informales. En la ciudad de Colombo, la ocupación del Parque dos Lagos alberga a 200 familias que viven sin acceso oficial a agua potable, alcantarillado ni electricidad.

Foto: Ever Andrés Mercado Puentes.

Ever Andrés Mercado Puentes, Colombia

Juntas es una comunidad afrodescendiente ubicada en lo profundo de la selva amazónica colombiana, accesible únicamente mediante un viaje en bote de diez horas por el río Yurumanguí. Fundada por descendientes de africanos esclavizados traídos a la región en el siglo XVIII, la comunidad enfrenta amenazas como la minería ilegal, la tala ilegal y el conflicto armado. La Fiesta de los Manacillos es un ritual tradicional que la comunidad lleva a cabo durante la Semana Santa y que fusiona el catolicismo con las tradiciones espirituales africanas.